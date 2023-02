﻿17.000 Quadratmeter: Leipzigs größter Baumarkt öffnet noch diesen Monat

Mit dem Hornbach-Baumarkt kommt in wenigen Tagen ein großer Publikumsmagnet auf der Alten Messe in Leipzig dazu. Der aus drei Teilen bestehende Riese hat eine besondere Geschichte, die vor über 100 Jahren begann.

Leipzig. Der Parkplatz vor dem neuen Hornbach auf der Alten Messe ist gut gefüllt. Viele Autofahrer nutzen bereits die 396 kostenfreien Stellplätze, obwohl Leipzigs größter Baumarkt erst in wenigen Tagen aufschließen wird. Am 22. Februar (einem Mittwoch) ist es soweit, teilte das 150 Jahre alte Familienunternehmen aus Rheinland-Pfalz jetzt mit. Dann eröffnet Hornbach seinen 97. Standort in Deutschland, nach der Dübener Landstraße ist es der Zweite in Leipzig. Jedoch solle er in mehrerer Hinsicht neue Maßstäbe setzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da wäre zunächst die Architektur. Erstmals integriert der europaweit tätige Branchenriese historische Gebäudeteile in einen neuen Standort. Am augenfälligsten wird das bei dem 128 Meter breiten Säulenportal der früheren Messehalle 17, das die meisten Leipziger noch nie aus der Nähe gesehen haben dürften. Nun befindet sich direkt davor der Parkplatz und zwischen den 13 Meter hohen Pfeilern der Haupteingang zum neuen Markt. Über den gläsernen Drehtüren wird gerade das Firmenlogo per Hebebühne angebracht.

Spektakuläres Portal blieb jahrzehntelang versteckt

Zum neun Hornbach auf der Alten Messe gehören auch ein Gartencenter samt Freilandbereich (Mitte) und ein Baustoff-Zentrum samt Drive-In (rechts). Im Hintergrund ist die Kuppel der denkmalgeschützten Messehalle 16 zu sehen. © Quelle: Jens Rometsch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die alte Ausstellungshalle 17 war 1920 mit Teilen von drei Flugzeughallen aus dem ersten Weltkrieg hochgezogen worden. Erst 1937/38 setze Architekt Curt Schiemichen das repräsentative Säulenportal davor, um so eine Schauseite für einen künftigen Platz für Großveranstaltungen zu gewinnen. Doch wegen des bald folgenden Zweiten Weltkriegs entstand der Veranstaltungsplatz nie, der spektakuläre Kopfbau blieb deshalb von den vorhandenen Straßen aus fast unsichtbar. Hornbach hat ihn nun denkmalgerecht saniert und dort neben dem Haupteingang noch Personal-, Büro- und Technikräume untergebracht.

Auch die Stahlkonstruktion des Mittelschiffs der Halle 17 blieb erhalten. „Wir bauen hier gewissermaßen in eine 100 Jahre alte Halle hinein“, hatte Hornbach-Gebietsleiter Andy Kunz zur Grundsteinlegung im vergangenen Frühjahr erklärt. Neben dem Baumarkt mit nach jüngsten Firmenangaben 17.000 Quadratmetern Verkaufsfläche entstanden seitdem noch neue Gebäude für einen Gartenmarkt samt Freilandbereich sowie für einen Baustoff-Handel. Dort kann die Kundschaft gleich mit dem Auto oder Transporter hineinfahren, um schwere oder sperrige Güter direkt aufzuladen. „Es ist die modernste und auch größte Version unseres Drive-ins“, so Kunz.

Die Zufahrt zum Baumarkt erfolgt hauptsächlich über diese Rampe zur Richard-Lehmann-Straße, wo neben dem Honda-Autohaus eine neue Ampelkreuzung entstanden ist. © Quelle: Jens Rometsch

Nahezu 50 Millionen Euro investiere man an dem Standort, der mit 5,5 Hektar immerhin ein Zehntel der Gesamtfläche der Alten Messe umfasst. Mehrere ruinierte Altbauten mussten für das Vorhaben weichen. So entstand dort, wo sich einst die Messehalle 21 aus den 1970er Jahren befand (nach der Wende diente sie als erstes BMW-Autohaus in Leipzig) eine Zufahrt zur Richard-Lehmann-Straße samt neuer Ampelkreuzung. Diese neue Hauptzufahrt ist ebenfalls schon fertig, aber noch nicht freigegeben.

Versiegelung auf dem Areal insgesamt gesunken

Auch in Sachen Umweltschutz setze das Großprojekt Maßstäbe, hieß es von Hornbach weiter. Durch die Abrisse sei die Gesamtversiegelung auf dem Areal deutlich gesunken – trotz des Parkplatzes, zu dem auch sechs Schnelllader für Elektroautos und etliche Rad-Bügel gehören. Alle Dächer würden begrünt oder mit Photovoltaik-Anlagen bestückt. Ein 6200 Quadratmeter großes Biotop für verschiedene Tierarten entstand unter Verwendung vorhandener Materialien. Zusätzliche Nistplätze für Fledermäuse und Mauersegler sollen die Artenvielfalt unterstützen. Riesige Zisternen im Boden dienten der Wiederverwendung des Regenwassers. Um Energie zu sparen, sei auch das Glas für den Gartenbereich stark wärmeisolierend.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Damit sich die Neubauten optisch klar vom historischen Bestand unterscheiden, bekamen das Gartencenter und der Baustoff-Markt samt Drive-In dunkle Fassaden. © Quelle: Jens Rometsch

Bei Sortiment und Service wird laut Gebietsleiter Kunz „alles auf dem neuesten Stand sein“. Der Markt zähle rund 100 Beschäftigte und verfüge über sämtliche Fachabteilungen, die Hornbach in den letzten Jahren entwickelt hat. Eine Besonderheit sei etwa ein großes Badstudio mit 3D-Planung und Ausstellung diverser Musterbäder. Nicht nur für die Online-Kundschaft gebe es eine rund um die Uhr zugängliche Abholstation.