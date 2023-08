Übergriff in Altlindenau

Nach Vergewaltigung im Leipziger Westen: 22-jähriger Sexualstraftäter hinter Gittern

Die Polizei hat einen 22-Jährigen gestellt, der in Altlindenau eine Frau vergewaltigt hat. Er wurde noch am selben Tag ins Gefängnis gebracht. Die Ermittlungen dauern an.