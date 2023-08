﻿In Leipzig-Paunsdorf entsteht Notunterkunft für 600 Geflüchtete

Leipzig. Zur Deckung des Bedarfs an Unterbringungsplätzen für Geflüchtete wird auf einem unbebauten Grundstück in der Hohentichelnstraße 20 eine neue Notunterkunft aufgebaut und eingerichtet. Dies kündigte die Stadtverwaltung am Donnerstag an. Der Vorschlag sei von Sozialbürgermeisterin Martina Münch (SPD) unterbreitet worden und habe in der Dienstberatung von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) grünes Licht erhalten. Die Auswahl der Standorte sei vor allem von der Größe der verfügbaren Flächen abhängig, hieß es auf LVZ-Nachfrage.

Zelte und Container werden aufgestellt

Entstehen werden zwei gleich große Unterbringungsbereiche mit jeweils rund 300 Plätzen, die autark voneinander betrieben werden können und schrittweise voraussichtlich ab November 2023 bezugsfertig sein sollen. In jedem der beiden Bereiche sind Wohnzelte sowie Küchen-/Speisenzelte zur Selbstversorgung vorgesehen, ebenso Sanitär- und andere Container unter anderem für die Sozialarbeiterinnen und -arbeiter, die Hausleitung, den Wachschutz sowie zum Aufstellen von Waschmaschinen.

Die Bewirtschaftung und soziale Betreuung soll durch einen externen Partner erfolgen, der im September ausgewählt und vor Inbetriebnahme des Standortes auf www.leipzig.de (www.leipzig.de/gefluechtete) veröffentlicht werden soll. Auf LVZ-Nachfrage bezifferte die Stadtverwaltung die Kosten für die in Paunsdorf neu geplante Notunterkunft in diesem Jahr mit 4,2 Millionen Euro – ohne die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Im nächsten Jahr werde mit 5,9 Millionen Euro gerechnet. Hinzu kämen Pauschalerstattungen des Freistaates und weitere „Benutzungsgebühren“.

Stadt sucht weiter Häuser und Flächen

Wie berichtet, ist die Zahl der Geflüchteten seit dem letzten Jahr in ganz Deutschland deutlich angestiegen. Auch Leipzig hat in den zurückliegenden Monaten wieder mehr Geflüchtete aufgenommen. Mittlerweile sind alle Plätze in bestehenden Gemeinschaftsunterkünften belegt. Vorübergehend muss die Stadt Leipzig Notunterkünfte – auch mit Zelten – zur Unterbringung von Geflüchteten betreiben.

Noch geht es in der Hohentichelnstraße 20 beschaulich zu. Bald sollen hier Zelte und Container stehen und rund 600 Flüchtlinge leben. © Quelle: Dirk Knofe

Das Sozialamt sucht in der ganzen Stadt nach geeigneten Häusern und Flächen. In solchen Notunterkünften sollen geflüchtete Menschen nur für einen begrenzten Zeitraum untergebracht werden, heißt es im Rathaus. Ziel sei es, sie so schnell wie möglich in festen Gemeinschaftsunterkünften unterzubringen beziehungsweise zu erreichen, dass sie eigene Wohnungen anmieten.

„Neuer Schwung“ im Herbst erwartet

Nach den letzten amtlichen Zahlen von Mai sind in Leipzig insgesamt 5745 Geflüchtete in städtischen Quartieren untergebracht. Von den in stadteigenen Quartieren untergebrachten Menschen wohnen 4085 in Gemeinschafts- und Notunterkünften der Stadt sowie 1248 in Gewährleistungswohnungen der Stadt.

Darüber hinaus nutzt die Stadt für die Unterbringung von 412 Menschen aus der Ukraine Pensionen sowie Ferien- und Monteurswohnungen. Weitere 180 wurden vom Rathaus in Gewährleistungswohnungen und 213 in sogenannten Gemeinschaftunterkünften einquartiert.

Die überwiegende Mehrheit der rund 10 000 in Leipzig untergekommenen Ukrainer lebt dagegen in privaten Wohnungen bei Freunden oder in eigenen Wohnungen. Auch weitere rund 6000 Migranten leben in Leipzig inzwischen in eigenen Wohnungen.

Rathaus will aktuelle Zahlen veröffentlichen

Für 2023 hat die Stadt prognostiziert, dass insgesamt 3200 Personen in Gemeinschaftsunterkünfte und Gewährleistungswohnungen einziehen werden. Inzwischen wird jedoch im Herbst mit „einem neuen Schwung“ von Geflüchteten gerechnet, heißt es. In der nächsten Woche will die Stadtverwaltung bekannt geben, wie viele Geflüchtete aktuell in Leipzig leben.

