﻿Premiere für private Wohnbaumesse in Leipzig

Leipzig. Um etwas gegen die Verunsicherung in der Branche und vieler Kunden zu tun, veranstalten Leipziger Firmen an diesem Wochenende erstmals eine Wohnbaumesse. Sie findet am 16. und 17. September 2023 im Kupfersaal, Kupfergasse 2, in der Leipziger City statt. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt.

Gut ein Dutzend mittelständischer Firmen wird dort aktuelle Bauprojekte im Stadtgebiet und aus der Region vorstellen, sagte Alexander Folz vom Projektentwickler Arcadia Investment Group. „Auch gibt es umfassende Beratungen zu den Themen Hauskauf, Wohnungskauf, Sanierung, Photovoltaik, Mieten, Grundstücke und Finanzierung.“ Ziel der Veranstaltung sei, ein breites Themenspektrum abzubilden. Deshalb gehörten Finanz- und Energietechnikexperten, Makler, Hausanbieter und Baufirmen zum Teilnehmerkreis.

Vorträge zu Kaufvertrag und Wärmekonzept

Bei wechselnden Vorträgen auf einer kleinen Bühne sprechen zum Beispiel ein Notar über die Ausgestaltung von Kaufverträgen oder eine Fachfrau der Baufirma Lewo über nachhaltige Wärmekonzepte. Damit den Kindern der Besucherinnen und Besucher nicht langweilig wird, werde für sie ein Bereich mit einer Zaubershow vorbereitet, so Folz.

Wer derzeit überlege, ob man sich um Wohneigentum bemühen soll oder lieber weiter zur Miete wohnen, der stoße meist auf eine unübersichtliche Lage. Das betreffe die steigenden Zinsen ebenso wie Gesetze zur künftigen Energieversorgung oder verschiedene Fördermöglichkeiten. „Man sollte sich durch die Wellen, die immer wieder durch den Markt getrieben werden, aber nicht von seiner eigenen Lebensstrategie abbringen lassen“, meinte der Arcadia-Vorstand.

Begrenzte Raumtemperatur im KfW40-Haus

Die Messe verstehe sich als Plattform für sachliche Informationen, betonte er. „Zum Beispiel wird erklärt, was ein Niedrigenergiehaus KfW40 konkret bedeutet, was es kostet und welche Förderung es dabei gibt.“ Ein modernes Eigenheim schneide bei den Energiekosten besser ab als eine Mietwohnung. Trotzdem sei Wohnen eine individuelle Sache, bei der nicht alles für jeden passt. Niedrigenergiehäuser etwa erlaubten meist nur eine durchschnittliche Raumtemperatur von bis zu 21 Grad.

Mehr Infos unter http://wohnbaumesse-leipzig.de/

