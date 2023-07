„Ich mache mir ernsthaft Sorgen“: In Leipzig werden zu wenig neue Wohnungen gebaut

Leipzig. Die Stadt Leipzig möchte mit einer neuen Initiative verhindern, dass der Wohnungsbau abstürzt. Zwar drehen sich im Stadtgebiet momentan noch viele Kräne, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) in einem Gespräch mit der LVZ. „Aber ich mache mir ernsthaft Sorgen, dass der Wohnungsbaumotor ins Stottern gerät. Wenn wir nicht handeln, droht er in einem oder in zwei Jahren zum Stillstand zu kommen.“

Leipzig werde auch künftig stark wachsen. Ein Einbruch im Bausektor hätte für so eine Metropole dramatische Folgen, warnte Jung. „Es könnte Wohnungsmangel und damit extrem steigende Mieten bedeuten.“ Aktuell seien noch viele Projekte in der Umsetzung, die vor dem steilen Baukosten- und Zinsanstieg im vergangenen Jahr geplant und finanziert wurden. Doch inzwischen müssten neue Vorhaben oft mit Kaltmieten von 15 Euro pro Quadratmeter oder mehr kalkuliert werden. Das sei für die allermeisten Leipziger und auch für Zuziehende unerschwinglich. Deshalb ließen die Investoren von solchen Projekten nun auch die Finger.

Zahl der Baustarts sinkt um 54 Prozent

Bundesweit sank die Zahl der Baustarts im ersten Halbjahr 2023 in bisher nie gekannter Weise. Besonders hart traf es den Wohnungsbau in den Metropolen mit einem Rückgang um 54 Prozent gegenüber der ersten Hälfte von 2022, hat das Beratungsunternehmen Bulwiengesa ermittelt. Zwar steht Leipzig noch deutlich besser da als Dresden, wo sich die Zahl der erteilten Baugenehmigungen für Wohnungen im vergangenen Jahr mehr als halbiert hatte. Hingegen blieb deren Zahl in Leipzig mit mehr als 3100 nahezu unverändert. Doch auch an der Pleiße werden immer öfter solche Genehmigungen gar nicht mehr genutzt. „Der Überhang nicht realisierter Wohnungen nimmt stetig zu“, teilte das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege mit. „Im Jahr 2022 betrug der Bauüberhang in Leipzig für nicht oder noch nicht umgesetzte Wohnungen 10.600.“

Viele Firmen und Verbände würden ihm signalisieren, dass unter den heutigen Bedingungen neue Wohnungsbauprojekte unmöglich zu realisieren sind, bestätigte Jung. „Ich habe das Problem schon beim Bundeskanzler angesprochen. Ich glaube, der Bund wird hier an einem Konjunkturprogramm nicht vorbeikommen, auch um den Zusammenbruch der Bauwirtschaft zu verhindern.“

Burkhard Jung (SPD) hat mit Bundeskanzler Olaf Scholz (rechts) bereits über die dramatische Entwicklung im Wohnungsbau gesprochen. Dieses Foto entstand bei einer Veranstaltung im November 2022 im LVZ-Foyer. © Quelle: Sebastian Willnow, dpa

Klausur mit allen Ämtern im September

Die Stadtverwaltung solle sich ebenfalls selbstkritisch überprüfen, meinte ihr oberster Chef. „Bisher standen die Investoren bei uns Schlange, weil alle nach Leipzig wollten. Da sind wir mitunter etwas träge geworden, wir haben zugleich immer öfter Forderungen gestellt.“ Doch die Zeiten, in denen die Bauwirtschaft fast alle Wünsche dank billiger Kredite erfüllen konnte, seien vorbei, sagte Jung. „Wir müssen wieder hungrig auf Investitionen werden. Wir müssen Investoren nach Kräften unterstützen.“

Um das zu erreichen, solle im Dezernat von Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) schnellstmöglich eine Wohnungsbau-Koordinatorin angestellt werden, die auch bei internen Streitfragen verbindliche Entscheidungen treffen kann. Zudem sei für September eine Klausur mit allen wesentlichen, am Bau beteiligten Ämtern geplant. Dann gehe es ebenfalls darum, wie man als Stadt mehr Zugkraft entfalten kann, um bauwilligen Unternehmen Zeit und Kosten zu sparen.

Verzögerungen bei Sternburg-Brauerei

Leipzig dürfe es nicht egal sein, wenn traditionsreiche hiesige Firmen inzwischen erklärten, sie würden lieber Projekte in Chemnitz, Magdeburg oder Halle anpacken, weil dort nicht nur die Grundstücke billiger sind, sondern auch die Genehmigungszeiten deutlich kürzer. Nur zum Beispiel würden in Lützschena viele Bürgerinnen und Bürger nicht verstehen, warum sich die Erteilung des Baurechts für die seit 30 Jahren leerstehende Sternburg-Brauerei immer wieder verzögert, meinte Jung. Aus den dortigen Ruinen sollen 350 Wohnungen entstehen.

2000 bis 3000 neue Wohnungen pro Jahr benötige Leipzig, so das Stadtoberhaupt. „Wenn es nur noch 500 oder 600 sind, dann werden sich die Probleme verstärken und die Mieten weiter steigen. Dann haben wir die Münchner Verhältnisse, die wir lange abgewehrt haben – das kann nicht unser Ziel sein.“ Um das Angebot zu vergrößern, wolle das Rathaus nun doch die Planung einer neuen kommunalen Großsiedlung in Heiterblick mit etwa 2000 Wohnungen starten – davon die Hälfte Sozialwohnungen.

