Leipzig. Autofahrer auf dem nördlichen City-Ring in Leipzig müssen sich in der kommenden Woche auf zusätzliche Staus einstellen. Bereits am Dienstag nach Ostern sollen vor dem Hauptbahnhof Markierungsarbeiten auf der Autotrasse beginnen. Das teilte die Stadtverwaltung soeben mit. Ziel der Maßnahme sei, die Zahl der Autospuren in Ost-West-Richtung von bislang vier auf zwei zu verringern.