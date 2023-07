﻿Tiefe Krise droht auf dem Bau – IHK und Stadt Leipzig beraten

Leipzig. Um die Krise auf dem Bau abzumildern, haben die Stadt Leipzig sowie die Industrie- und Handelskammer (IHK) ein Gesprächsforum gegründet. Mehr als 15 Branchenunternehmen trafen sich jetzt erstmals mit Vertretern von Ämtern und Kommunalfirmen im Neuen Rathaus. Beteiligt haben sich nicht allein Baufirmen, sondern auch Planungsbüros, Projektentwickler und Baustoffhändler, teilte Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke (CDU) im Anschluss mit. „Die Bauwirtschaft beschäftigt 28 000 Menschen in Leipzig, sorgt also etwa für jeden zehnten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz.“ Viele hier gemeldete Unternehmen aus diesem Bereich seien auch überregional tätig.

„Private Nachfrage droht einzubrechen“

Die Lage der Branche sei sehr unterschiedlich, erläuterte Schülke weiter. „Das Verrückte ist: Heute sind die Auftragsbücher vielfach noch voll, die Bauanträge gehen kaum zurück. Aber die private Nachfrage droht einzubrechen. Nicht alles, was beantragt wird, wird auch gebaut.“ Beim Einkauf von Baustoffen zeige sich schon seit März ein starker Rückgang. Deshalb seien öffentliche Aufträge jetzt besonders wichtig. Leipzig wolle allein in diesem Jahr 1,2 Milliarden Euro in die öffentliche Infrastruktur investieren, was viele Bauaufträge sichere. „Im Immobilienmarkt hingegen werden wir eine Konsolidierung erleben: Die ruckartige Zinswende wird den ein oder anderen spekulativen Käufer der Preisrallye der letzten Jahre hart treffen.“

„Der Termin war wichtig, um zuzuhören und gemeinsam Ansätze zu entwickeln, wie wir der Bauwirtschaft helfen können“, lautete das Fazit von IHK-Präsident Kristian Kirpal. „Statt den bestehenden Investitions- und Sanierungsstau weiter in die Zukunft zu verlagern, bedarf es einer Stabilisierung der Baukosten.“ Nur durch eine Konzentration auf wirklich nötige Vorschriften und Regelungen könne es gelingen, dass zum Beispiel im Wohnungsneubau wieder bezahlbare Mieten entstehen. „Zudem bedarf es der Beschleunigung unverhältnismäßig langer Genehmigungsverfahren.“ Der Dialog zwischen Stadt, IHK und Branchen-Firmen solle fortgesetzt werden.

