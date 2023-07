﻿Verkauf von früherem Leipziger Quelle-Areal geplatzt

Leipzig. Die Zukunft des früheren Quelle-Areals im Leipziger Norden ist plötzlich unklar. Wie die bisherige Eigentümerin Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Demire) mit Sitz in Hessen mitteilte, trat ein Käufer für das 33 Hektar große Areal von den vertraglichen Vereinbarungen zurück. Laut Brancheninsidern handelte es sich um die Commerz Real AG, die zur Commerzbank-Gruppe gehört. Vereinbart war ein Kaufpreis von 121 Millionen Euro, was merklich unter dem letzten Buchwert von 141,6 Millionen Euro aus dem Jahr 2021 lag. Geschlossen wurde der Kaufvertrag vor etwa sechs Monaten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Demire-Sprecher Julius Stinauer sagte der LVZ, das Unternehmen halte den Rücktritt vom Kaufvertrag für unbegründet und wolle juristische Schritte prüfen. „Zugleich verhandeln wir jetzt auch mit anderen Interessenten, von denen es wirklich viele gibt.“ Das einstmals in Europa führende Versandhaus Quelle hatte 1991 entschieden, auf einem früheren Flugplatz in Leipzig-Mockau ein riesiges Versandzentrum zu bauen. Zur Eröffnung am 18. Mai 1995 kam der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU). Nach dem Aus für Quelle 2009 wechselte das Areal mehrfach den Besitzer. 2015 griff Demire zu und taufte die Immobilie später auf den Namen „Logpark Leipzig“.

Amazon nutzt Logistikflächen auf dem Areal

Der Logpark verfügt heute über knapp 180.000 Quadratmeter Mietflächen, gehört damit zu den größten Logistikzentren in Mitteldeutschland. Hauptnutzer sind die Internethändler Momox und Amazon, der Automobilzulieferer Mobis Parts sowie die Bahn-Tochter DB Schenker. Laut Demire sind die Logistikflächen des Areals ausgebucht und nur wenige Bürobereiche frei. Die Mieteinnahmen würden insgesamt rund acht Millionen Euro pro Jahr betragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Verkauf des früheren Quelle-Versandzentrums in Leipzig ist vorerst gescheitert. © Quelle: Demire

Demire besitzt Immobilien im Wert von 1,6 Milliarden Euro, darunter in Leipzig auch die Gutenberg-Galerie im Graphischen Viertel. Das Unternehmen muss im Herbst 2024 eine Anleihe in Höhe von 600 Millionen Euro zurückzahlen. Dafür seien weiterhin Verkäufe von Bestandsobjekten vorgesehen, so Sprecher Stinauer.

LVZ