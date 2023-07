﻿Wieso wird in Leipzig zu wenig gebaut? Acht Fragen, acht Antworten

Leipzig. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) befürchtet einen Stillstand beim Wohnungsbau in Leipzig. Wenn in ein bis zwei Jahren die aktuell laufenden Baustellen abgearbeitet sind, könnte nichts mehr nachkommen und eine lange Flaute einsetzen, warnt er. Dagegen soll die Stadtverwaltung nun mit einer neuen Initiative vorgehen. Doch ihre Einflussmöglichkeiten sind begrenzt, wie die folgende Übersicht zur Entwicklung beim Bauen, den Mieten und dem Wohnungsangebot in Leipzig zeigt.

1. Ist die Lage wirklich so dramatisch, wie OBM Jung sagt?

Es gibt tatsächlich viele Anzeichen für einen Absturz beim Wohnungsbau. In den letzten Monaten hätten die meisten Firmen ihre Vorhaben „auf Anhaltbarkeit überprüft“, berichtet der Leipziger Projektentwickler Ingo Seidemann. Er ist auch Vorstandschef vom BFW Mitteldeutschland, einem Verband privater Wohnungsunternehmen. „Derzeit fängt fast niemand mehr was Neues beim Thema Wohnen an.“ Grund dafür seien nicht nur die binnen eines Jahres um 20 Prozent gekletterten Materialkosten oder die vervierfachten Zinsen. „Für einen Baukredit erwarten die Banken jetzt auch noch doppelt so viel Eigenkapital – nämlich 30 bis 40 Prozent.“ Nach Berechnungen der ostdeutschen Bauindustrie koste die Herstellung von einem Quadratmeter Wohnfläche im Geschossneubau derzeit 4500 Euro. „Man müsste diesen Preis auf 3000 Euro senken können, um ihn bei den aktuellen Kreditkonditionen mit einer Kaltmiete von 14 Euro zu refinanzieren. Darin liegt das Problem.“

2. Wie viele Wohnungen wurden in Leipzig 2022 errichtet?

Trotz aufziehender Krise wurden 2022 in Leipzig noch fast 2700 Wohnungen fertiggestellt – darunter 700 Sozialwohnungen. Das waren jeweils etwa 75 Prozent mehr als im Vorjahr. Leipzig trotzte damit dem sachsenweiten Trend, wo bereits 2022 die Fertigstellungen um zehn Prozent zurückgingen, erklärt Alexander Müller vom Verband vdw Sachsen. Dieser Verband vertritt vor allem kommunale Wohnungsgesellschaften. Ab 2023 rechne der vdw auch für Leipzig mit einem starken Rückgang. „Und die Prognosen sind weiter düster. In absoluten Zahlen ausgedrückt werden unsere Mitgliedsunternehmen in den Jahren 2022 und 2023 etwa 150 Millionen Euro weniger investieren als ursprünglich angedacht.“ Eine völlig unzureichende Förderkulisse, Unklarheiten zur künftigen Rechtslage bei Heizungen sowie der Handwerkermangel behinderten inzwischen auch massiv die Modernisierung und Instandhaltung von Wohnungen, so Müller.

Unter anderem 236 Wohnungen errichtet die Leipziger Quarterback Immobilien AG auf dem historischen Krystallpalast-Areal unweit vom Hauptbahnhof. © Quelle: André Kempner

3. Was passiert, wenn bald Stillstand am Bau herrscht?

Leipzig braucht jährlich 2000 bis 3000 neue Wohnungen, um den anhaltenden Zuzug zu bewältigen, sagt OBM Jung. Schon bei einem Absinken auf 500 bis 600 Fertigstellungen drohten noch größere Probleme mit der Bezahlbarkeit der Mieten und „Münchner Verhältnisse“, warnt er. In München herrscht extremer Wohnungsmangel, bewerben sich Dutzende Interessenten für jede freie Unterkunft, die laut dem Vermittler JLL im Schnitt für Kaltmieten von 22,25 Euro pro Quadratmeter angeboten wird. Auch in Leipzig sprangen die Angebotsmieten zuletzt deutlich nach oben. Laut JLL stiegen sie hier in den letzten fünf Jahren um 29 Prozent auf etwa 9 Euro kalt pro Quadratmeter, wobei da auch teure Neubauten enthalten sind. Für die Bestandshaushalte ging es im gleichen Zeitraum durch Mieterhöhungen um 12,2 Prozent auf nun 6,60 Euro kalt pro Quadratmeter hinauf. Das besagen die Daten der kommunalen Bürgerumfragen in Leipzig. In Berlin hat eine Bauflaute die Angebotskaltmieten (für freie Wohnungen) in den letzten fünf Jahren um 50 Prozent in die Höhe getrieben – laut JLL werden in der Hauptstadt jetzt im Mittel 18 Euro verlangt, also doppelt so viel wie in Leipzig.

4. Können schnellere Genehmigungen etwas ändern?

Ja, denn ihre Dauer entscheidet über einen großen Kostenblock, den die Investoren zwangsläufig auf ihre Mieter oder die Käufer von Wohnungen umlegen. Etwa die Grundstücke für Neubaugebiete haben sie meist über Kredite erworben, für die jedes Jahr Millionen Euro an Zinsen fällig werden. Das Leipziger Projektentwickler-Bündnis „Stadtgestalter“ rechnete unlängst vor, dass seine Mitglieder zurzeit neun Bebauungspläne für größere Vorhaben im Stadtgebiet vorantreiben. Deren Bearbeitungszeit im Rathaus liege bereits bei durchschnittlich acht Jahren. Bundesweit üblich seien hingegen zwei bis maximal drei Jahre. Immer wieder verzögert haben sich nach LVZ-Recherchen zum Beispiel folgende Bebauungspläne: für den Bayerischen Bahnhof (1300 Wohnungen, nach zwölf Jahren Wartezeit soll nun im September ein Entwurf in die Bürgerbeteiligung gehen), für die Ortsmitte Engelsdorf am Gaswerksweg (2015 begonnen, fertig frühestens 2024), für 400 Wohnungen an der Bremer Straße in Gohlis-Nord (2017 begonnen, fertig frühestens 2024), für neue Wohngebiete an der Ziegelstraße in Baalsdorf, Kolmstraße in Stötteritz sowie auf dem Texafol-Areal am Karl-Heine-Kanal (jeweils 2018 gestartet, fertig frühestens 2024).

Vor reichlich fünf Jahren begann die Arbeit am Bebauungsplan für die ehemalige Sternburg-Brauerei in Lützschena. Auf dem seit über 30 Jahren ungenutzten Gelände sollen die historischen Bauten saniert werden und unter anderem 350 Wohnungen entstehen. Aber die Genehmigungen dafür ziehen sich offenbar immer mehr in die Länge. © Quelle: André Kempner

5. Was macht eine Wohnungsbau-Koordinatorin?

Bei den Genehmigungsverfahren muss das Rathaus Bundesgesetze umsetzen, die immer komplizierter werden. Einzelne Ämter streiten dabei für ihre Belange. So können günstige Mieten ein Anliegen vom Sozialamt oder Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung (AWS) sein, sich jedoch mit ebenfalls wichtigen Anliegen von anderen Bereichen beißen: wie gute Architektur, Brandschutz, Lärmschutz, Denkmalpflege, Umwelt- und Klimaschutz, Stadtreinigung und so weiter. Im Baudezernat will OBM Jung jetzt die Stelle einer Wohnungsbau-Koordinatorin einrichten. Sie solle Abstimmungen zwischen den Ämtern beschleunigen und als zentraler Ansprechpartner für die Bauwirtschaft präsent sein. Bei internen Streitfragen könne die Koordinatorin zügig Entscheidungen treffen, die dann für die ganze Stadtverwaltung verbindlich gelten, erklärt er. Ziel sei, den Investoren „durch Schnelligkeit in unseren Abläufen einen Teil jener Kosten wieder wettzumachen, die sich durch die höheren Zinsen und Preise entwickelt haben.“

6. Warum zieht es viele Projektentwickler weg?

Die GRK-Gruppe aus Leipzig gehört heute zu den größten Bau-Investoren in Chemnitz, die Leipziger Stadtbau AG hat eine herausragende Rolle in Halle/Saale übernommen. Andere an der Pleiße entstandene Firmen wie die KSW GmbH oder die Gröner Group errichten kaum noch Wohnungen, sondern haben sich auf Gewerbebauten verlegt. Zwar gibt es noch einige Leipziger Unternehmen wie die Lewo AG oder Quarterback, welche bisher weiter kräftig Wohnungsbau in der Messestadt betreiben. Aber immer öfter sind in der Branche Vergleiche zu hören, laut denen andere Städte Bebauungspläne in nur zwei Jahren schaffen würden. Obendrein seien dort die Grundstückspreise nicht so stark in eine Spekulationsblase geraten wie in Leipzig. Niederlassungsleiterin Saidah Bojens von Instone Real Estate erzählte unlängst bei einem Immobilienforum, es gebe Standorte, wo einzelne Ratsfraktionen versuchten, die Bebauungspläne als politisches Instrument zu nutzen – um bei der nächsten Kommunalwahl mehr Stimmen zu erhalten. Dort dauerten die Verfahren im Ergebnis besonders lang – am längsten in Berlin und Leipzig. Hingegen komme zum Beispiel Göttingen sehr schnell ans Ziel.

© Quelle: Auf einem 31 Hektar großen Feld nördlich vom Paunsdorf Center könnte die Stadt Leipzig ein neues Quartier mit mehr als 2000 Wohnungen errichten – darunter 1000 Sozialwohnungen. Die Fläche gehört zum großen Teil der Kommune, wird Heiterblick-Süd oder Kiebitzmark II genannt.

7. Wieso kommt die neue Initiative gerade jetzt?

Im Leipziger „Bündnis für bezahlbares Wohnen“ sind seit der Gründung 2019 erst wenige konkrete Beschlüsse gelungen. Ausnahmen waren Verträge zum Bereitstellen von Wohnungen für Obdachlose – so mit Vonovia, erzählt Jung. Zudem habe das Bündnis bei der Landesregierung erreicht, dass in Sachsen jetzt auch Sanierungen von Bestandswohnungen sozial gefördert werden können. In Leipzig seien seit dem Start eines sächsischen Neubau-Förderprogramms vor sechs Jahren bereits 1350 neue Sozialwohnungen entstanden. Für ein grundlegendes Bündnis-Papier hatte man zusätzliche Verpflichtungen vorgesehen (wie einen Anteil von 50 Prozent Sozialwohnungen bei allen größeren Neubauvorhaben – statt bisher 30 Prozent). Doch das könne die Baubranche gegenwärtig nicht schultern, zeigt Jung Verständnis. Fachleute hätten es als Todesstoß für den Wohnungsbau in Leipzig kritisiert. „Ich denke, wir werden in Zukunft bescheidener bauen müssen, damit die Miete bezahlbar bleibt. Das gilt auch für Themen wie die Netto-Null-Versiegelung. Hier werde ich dem Stadtrat sagen müssen, dass dieses Ziel für eine stark wachsende Stadt innerhalb ihres Territoriums nicht zu schaffen ist.“ Gemeinsam mit dem Umland oder sachsenweit betrachtet, lasse sich Netto-Null hingegen durchaus verwirklichen.

8. Gibt es für Heiterblick-Süd 2028 grünes Licht?

Seit 2017 setzen sich Linke und SPD dafür ein, ein 31 Hektar großes Feld nördlich vom Paunsdorf Center für ein neues Quartier mit mehr als 2000 Wohnungen zu nutzen – darunter 1000 Sozialwohnungen. Vorteil aus ihrer Sicht: Zwei Drittel der Fläche gehören der Stadt, die sonst kaum Bauland besitzt. Auch gibt es in der Nähe schon Straßenbahn- und S-Bahn-Gleise. Der Bebauungsplan für das ganze Gebiet, welches Heiterblick-Süd oder auch Kiebitzmark II genannt wird, sollte laut einem früheren Ratsbeschluss 2023 Rechtskraft erlangen. Stattdessen wird die Arbeit an dem Plan nun 2024 überhaupt erst beginnen und bis 2028 dauern, gab die Stadtspitze gerade bekannt. Die SPD-Fraktion kritisierte prompt, es sei nicht hinnehmbar, noch weitere viereinhalb Jahre auf das Baurecht für dieses Großprojekt zu warten. „Grundsätzlich müssen wir bei der Genehmigung und dem Bau von Wohnraum schneller werden, ganz unabhängig davon, ob Private, Genossenschaften oder wir als Kommune bauen“, so Stadträtin Anja Feichtinger. Andernfalls werde bald bezahlbarer Wohnraum in Leipzig fehlen.

