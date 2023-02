Die frühere LPG-Schweinemastanlage „Spartakus“ in Dölzig ist völlig verfallen und verwildert. Nun will die Stadt Leipzig das Areal gleich neben dem Saale-Elster-Kanal verkaufen.

Der früherer Schweinemastbetrieb „Spartakus“ in Dölzig ist weitgehend ruiniert und verwildert. Nun will die Stadt Leipzig das fünf Hektar große Areal verkaufen, um dort Wohnungsbau und Sportanlagen zu ermöglichen. Die Lage am Saale-Elster-Kanal sowie zwischen zwei Wäldern könnte kaum idyllischer sein.

