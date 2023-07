﻿Leipziger Waldstraße: Ab Montag fährt die Straßenbahn wieder in die Feuerbachschleife

Leipzig. Mit Beginn der Sommerferien kann die Straßenbahn über die Waldstraße wieder die Haltestelle Sportforum Ost und die sogenannte Feuerbachschleife ansteuern. Dies kündigte Bau-Bürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) am Dienstagnachmittag vor Ort an. Die Linie 34 fährt dann vom S-Bahnhof Plagwitz bis zum Sportforum Ost und ersetzt so die Linie 14. Die Linie 4 fährt weiterhin die Umleitung über die Pfaffendorfer Straße. „Mit dem Umbau der Haltestelle Sportforum Ost und der fertiggestellten Feuerbachschleife ist der öffentliche Nahverkehr insbesondere bei der Abreise von Fußballspielen und Veranstaltungen nun wieder optimal aufgestellt“, so Dienberg.

LVB wollen breitere Straßenbahnen einsetzen

In den nächsten Wochen werden die Bauarbeiten bis zur Waldstraßenbrücke sowie bis nach Gohlis fortgesetzt. „Durch die Modernisierung dieser wichtigen Magistrale können wir in Zukunft mit breiteren Straßenbahnen in der Waldstraße fahren“, betonte Ronald Juhrs, Geschäftsführer Technik und Betrieb der Leipziger Verkehrsbetriebe.

In der Waldstraße sind die Arbeiten noch im vollen Gange. © Quelle: André Kempner

Seit Oktober 2022 laufen auch schon Arbeiten an Gehwegübergängen entlang der Waldstraße sowie für den Neubau der Waldstraßenbrücke. Nach dem Abbruch der alten Plattenbalkenbrücke wurden im Bereich der Überführung 22 Bohrpfähle in den Untergrund gerammt. In den nächsten Monaten soll jetzt eine neue Waldstraßenbrücke mit einer lichten Weite von 17 Metern als Stahlverbundbauwerk errichtet werden. Ab Dezember 2023 würden dann erste Straßenbahnen über die Brücke und damit wieder bis nach Gohlis fahren können, hieß es beim Vor-Ort-Termin am Dienstag.

Waldstraßenbrücke rückt in den Mittelpunkt

Die Leipziger Wasserwerke haben seit Baubeginn etwa 920 Meter Trinkwasserleitungen neu verlegt und über 50 Hausanschlüsse umgebunden. Händisch saniert wurden etwa 475 Meter Entwässerungsleitungen sowie 15 Hausentwässerungen. „In den nächsten Wochen entstehen außerdem drei Schwerkraftbrunnen, um das anstehende Grundwasser abzusenken und damit das Setzen des Sonderverbaus im Bereich der Brücke zu gewährleisten“, erklärte Torsten Michael, Geschäftsführer der BSL GmbH. Anschließend werde das 20 Tonnen schwere Sonderbauwerk eingesetzt. In einem weiteren Bauabschnitt sollen dann mehrere Mischwasserleitungen zwischen Leutzscher Allee und Primavesistraße saniert und erneuert werden.

Die Waldstraße bleibt ab Waldplatz sowie die Kreuzung Leutzscher Allee bis Primavesistraße vom 17. Juli bis zum Ende der Sommerferien 2023 voll gesperrt. Die bereits eingerichteten Umleitungen bleiben bestehen. Die Stadt und ihre Unternehmen investieren in das Großprojekt rund 30 Millionen Euro.

