﻿Leipziger Wundtstraße und Leutzscher Allee – zwei Nerv-Baustellen werden fertig

Leipzig. Endlich einmal eine gute Nachricht für Leipzigs Autofahrer: Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) wollen am Freitagnachmittag die Nerv-Baustellen Wundtstraße und die Verbindung Zöllnerweg–Leutzscher Allee wieder für den Verkehr freigeben. Wenn die Baustellen-Abnahmen gegen 15 Uhr planmäßig ablaufen, sollen beide Verbindungen kurze Zeit später wieder nutzbar sein. In der Wundtstraße hatten komplexe Leitungsarbeiten seit Juli zur Kappung der stadteinwärtigen Fahrspuren und zu weiträumigen Umleitungen über die Richard-Lehmann-Straße und die Verbindung An der Tabaksmühle geführt. Die Kreuzung Leutzscher Allee/Zöllnerweg/Waldstraße wurde am 17. Juli komplett gesperrt.

Nördliche Waldstraße bleibt gesperrt

Die Verbindung Leutzscher-Allee ist allerdings auch nach der Kreuzungsfreigabe immer noch nur eingeschränkt nutzbar. Zwar können Autofahrer dann wieder in beide Richtungen über die Allee und den Zöllnerweg rollen, unter anderem auch wieder vom Zöllnerweg in Richtung Hans-Driesch-Straße. Aber die Verbindungen in die südliche und in die nördliche Waldstraße bleiben weiter gekappt.

Die nördliche Waldstraße – also von der Kreuzung Waldstraße/Leutzscher Allee bis zur Primavesistraße – bleibt weiter unpassierbar. Dort war zuletzt erwogen worden, ab Sonnabend wenigstens wieder eine Fahrspur nach Gohlis zu öffnen, obwohl die benachbarte Straßenbahntrasse noch komplett saniert wird. Sicherheitsbedenken hätten jetzt aber dazu geführt, von diesem Vorhaben Abstand zu nehmen, hieß es am Donnerstag bei den LVB, die auf dieser Baustelle die Federführung haben. Die nördliche Waldstraße bleibe von der Kreuzung Leutzscher Allee bis Primavesistraße vermutlich noch bis Oktober gesperrt. Nur Anlieger könnten aus von der Leutzscher Allee bis zum Sportplatz und zur Einfahrt des Klärwerks Rosental gelangen.

Straßenbahnen sollen ab 11. Dezember rollen

Die aktuellen Pläne der LVB sehen vor, die Waldstraße vom Waldplatz bis zur Primavesistraße am 11. Dezember wieder für den Straßenbahnverkehr freizugeben. Auf der gesamten Waldstraße vom Waldplatz bis nach Gohlis soll der Autoverkehr im März nächsten Jahres wieder komplett rollen.

