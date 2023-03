﻿Großvermieter LWB: 110 Zwangsräumungen im letzten Jahr

Die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) hat im vergangenen Jahr 110 Zwangsräumungen durchgeführt. In einer Antwort an den Stadtrat benannte das kommunale Unternehmen nun die Gründe dafür – und gab konkrete Zahlen zu den aktuellen Mieterhöhungen für 2023 bekannt.

Ansicht der LWB Zentrale in Leipzig Foto: Andre Kempner

Leipzig. Leipzigs größter Vermieter LWB hat im vergangenen Jahr etwa 110 Zwangsräumungen durchgeführt. Das teilte das kommunale Unternehmen auf eine Anfrage von Stadträtin Juliane Nagel (Die Linke) mit. Die Daten für 2022 seien noch nicht vollständig ausgewertet, deshalb handele es sich um eine vorläufige Zahl, erläuterte die LWB. Auf jeden Fall halte der rückläufige Trend an. Nach früheren Angaben gab es in den Vorjahren 119, 121 sowie 168 Fälle.

Der Eigentümer von mehr als 36.500 Wohnungen versuche stets, Räumungen zu vermeiden, so die LWB. Sofern ein Hauhalt durch eine Mieterhöhung eine übermäßige Belastung nachweisen kann und zum Auszug gezwungen wäre, würden mit ihm individuelle Lösungen abgestimmt. Das gelte auch, wenn eine übermäßige Belastung des Haushalts aus Energiekostensteigerungen herrührt.

Vier Gründe verursachen Räumungen

Zwangsräumungen fänden im Wesentlichen aus vier Gründen statt. Das könne nach einer Kündigung wegen offener Forderungen passieren, wenn sich ein Haushalt nicht an der dazugehörigen Lösungsfindung beteiligt. Auch gebe es verhaltensbedingte Kündigungen – etwa bei wiederholter Störung des Hausfriedens – oder Fälle, bei denen Erben eines verstorbenen Mieters dessen Wohnung nicht an die LWB zurückgegeben haben. Ein weiterer Grund sei, wenn ein Mieter seine Wohnung selbst kündigt, aber sie nicht ordnungsgemäß an den Vermieter übergibt.

Auf Nagels Nachfrage, ob die LWB wegen der enorm gestiegenen Energiepreise erwogen habe, im Jahr 2023 auf Mieterhöhungen zu verzichten, führte das Unternehmen noch einmal aus, man müsse eine Vielzahl von Aufgaben für den Gesellschafter Stadt Leipzig erfüllen. Dazu gehörten zum Beispiel die Bereitstellung von preisgünstigem Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten, der Bau von Sozialwohnungen, die Unterstützung des Sozialamtes bei Projekten wie „eigene Wohnung / Housing First“ oder die Förderung gemeinnütziger Vereine.

Mieterhöhungen für eine Million Euro

Die Betriebskostenabschläge für die Energiekosten verblieben nicht bei der LWB, sondern würden an die Versorger weitergeleitet. Gleichzeitig müsse der Vermieter selbst steigende Kosten bei Material, Dienstleistungen und Einkommen schultern. „Demgemäß sieht sich die LWB nicht in der Lage, auf Mieterhöhungen zu verzichten, wobei es gleichzeitig der Anspruch ist, notwendige Mietsteigerungen möglichst moderat zu gestalten.“

Für das Jahr 2023 seien Ende Januar alle 6949 Mieterhöhungsverlangen gemäß Mietspiegel – unter Einhaltung entsprechender Ankündigungsfristen – versandt worden. Daraus resultierten Mehreinnahmen von 1,055 Millionen Euro für das laufende Jahr. Pro betroffenem Haushalt geht es demnach im Durchschnitt um zusätzliche Kosten von 151,82 Euro für das Jahr 2023. Bei einer Ankündigung im Januar würde der höhere Betrag in aller Regel ab April gelten, was dann für die Restzeit des Jahres in den Haushalten monatliche Zusatzkosten von im Mittel 16,87 Euro bedeutet.