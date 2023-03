﻿Leipzigs Immobilienmarkt stürzt ab – trübe Aussichten für Wohnungsbau

Leipzig. Die Aussichten für den Wohnungsbau in Leipzig verschlechtern sich immer mehr. Im vergangenen Jahr wurden nur noch 209 Grundstücke verkauft, auf denen neue Wohnhäuser errichtet werden könnten. Das war der mit Abstand niedrigste Wert der letzten zehn Jahre. „Für eine Stadt mit 100 000 Flurstücken ist es wirklich sehr wenig“, sagte Matthias Kredt, der den unabhängigen Gutachterausschuss in der Stadt Leipzig leitet, am Donnerstag zur Vorstellung des Grundstücksmarktberichtes für 2022.

Vor allem die Folgen des Krieges in der Ukraine hätten das bislang ungebremste Wachstum des Leipziger Immobilienmarktes gestoppt. Mit knapp 3,4 Milliarden Euro lag der Geldumsatz nun um 18 Prozent unter dem Wert des Vorjahres. Ebenfalls um 18 Prozent ging die Zahl der Kauffälle zurück – auf knapp 6000 Transaktionen.

Absturz für noch freie Baugrundstücke

Dabei erlebte das Teilsegment der noch unbebauten Grundstücke einen regelrechten Absturz – mit Umsatzverlusten von 45 Prozent und einem Rückgang der Kauffälle um 30 Prozent. „Wer sich heute keine Flächen sichert, wird morgen auch nicht bauen können“, sagte Kredt. Allerdings sehe die Lage in allen anderen deutschen Metropolen mit mehr als 500 000 Einwohnern ähnlich aus.

Bei der Zahl der Kauffälle von Grundstücken stürzte der Leipziger Immobilienmarkt im Jahr 2022 auf das Niveau von vor zehn Jahren ab. Der Geldumsatz verringerte sich am stärksten im ersten Halbjahr 2022 (siehe rechter Teil der Grafik). © Quelle: Gutachterausschuss in der Stadt Leipzig

Bei den Eigentumswohnungen – traditionell das stärkste Segment im hiesigen Immobilienmarkt – erlebte Leipzig 2022 einen Rückgang der Kauffälle um 19 Prozent auf 4600 Stück. Der Umsatz gab aber nur um 15 Prozent nach auf annähernd 1,2 Milliarden Euro. Insgesamt sind die Preise pro Wohnung also weiter gestiegen. In Einzelfällen berappten Käufer in den Stadtbezirken Mitte und Süd sogar schon fast 11 000 Euro pro Quadratmeter für frisch sanierte Eigentumswohnungen (ohne Stellplatzanteil). Der Leipziger Durchschnittspreis wuchs weiter kräftig auf 6115 Euro, im Neubau hingegen (samt Stellplatzanteil) nur leicht auf 5400 Euro.

Ältere Eigentumswohnungen gefragt

Angesichts der Preisentwicklung und schnell steigender Kreditzinsen habe sich das Interesse noch stärker auf gebrauchte Eigentumswohnungen im Wiederverkauf verlagert, erläuterte der Fachmann. Drei Viertel aller Notartermine betrafen dieses Segment, die Preisspanne reichte von 870 bis 6500 Euro pro Quadratmeter. Dabei lag der Mittelwert mit 2900 Euro pro Quadratmeter um 16 Prozent über dem Vorjahr. Bei den gebrauchten Objekten ergriffen Leipzigerinnen und Leipziger häufiger selbst die Gelegenheit – immerhin zu 42 Prozent. Im Erstverkauf lag der Anteil der Einheimischen nur bei knapp acht Prozent.

Mit nur noch 209 Kauffällen von Wohnungsbaugrundstücken erlebte der Leipziger Immobilienmarkt 2022 einen Tiefpunkt. © Quelle: Gutachterausschuss in der Stadt Leipzig

Erneut keine Entspannung sah der Markt für Eigenheime. „Unter 350 000 Euro gibt es in Leipzig kein Reihenhaus mehr zu kaufen. Für ein freistehendes Einfamilienhaus werden jetzt im Schnitt 655 000 Euro bezahlt, für ein Reihenhaus im Bestand 415 000 Euro“, so Kredt. Besonders schöne Objekte wechselten auch schon mal für mehr als eine Million Euro den Besitzer. Mit 510 verkauften Eigenheimen in ganz Leipzig sei die Zahl der Transaktionen trotz steigender Preise gleich geblieben – jedoch gehörten dazu nur noch 14 Neubauten.

Negativrekord bei den Eigenheimen

Auch der Preis für Eigenheimbauland blieb mit 341 Euro pro Quadratmeter fast stabil. Im Mittel wurden in der Messestadt hier im vergangenen Jahr 215 000 Euro allein für das Grundstück hingeblättert. Dies geschah jedoch in lediglich 90 Fällen, was einen absoluten Negativrekord zumindest für die letzten 30 Jahren darstellte. Generell legten die Bodenrichtwerte in Leipzig „eine Seitwärtsbewegung“ ein, veränderten sich also kaum gegenüber 2021. Stark abwärts ging es indes bei den Kauffällen freier Gewerbeflächen, wo der Umsatz auf ein Drittel abstürzte. Sowohl unbebaute als auch bebaute Gewerbegrundstücke verteuerten sich zugleich um fünf Prozent.

Die Kaufpreise für bebaubare Eigenheimparzellen in Leipzig stiegen 2022 nur noch geringfügig. Die Größe dieser Grundstücke nahm leicht ab. © Quelle: Gutachterausschuss in der Stadt Leipzig

Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) sah in den Daten keinen Grund zur Sorge. Im Gegenteil habe es auch was Positives, wenn der Markt sich etwas beruhige und die hohen Preiszuwächse der letzten Jahre so nicht mehr weitergingen. „Eine Entspannung, was das Thema bezahlbarer Wohnraum angeht, bedeutet die aktuelle Entwicklung aber auch nicht, weil da andere Parameter wie die Baukosten eine viel größere Rolle spielen.“

„Absolute Flaute“ seit Januar 2023

Dem unabhängigen Gutachterauschuss müssen alle Grundstücksverkäufe innerhalb bestimmter Fristen gemeldet werden. Davon ausgenommen sind nur sogenannte „Sharedeals“, bei denen Firmen mit Grundbesitz den Eigentümer wechseln – dieses Modell nutzen vor allem große Immobilienakteure, um Steuern zu sparen. Im Januar und Februar 2023 habe beim Posteingang des Gutachterausschusses „absolute Flaute“ geherrscht, sagte Kredt auf Nachfrage. Ein Grund dafür könne gewesen sein, dass in Sachsen zum Jahreswechsel die Grunderwerbssteuer um zwei Prozent auf 5,5 Prozent angehoben wurde. Das verteuere Immobilienkäufe um viele Tausend Euro.

Die Bodenrichtwerte sind kostenfrei im Internet unter https://bodenrichtwert.leipzig.de abrufbar – ebenso der komplette Grundstücksmarktbericht als PDF unter www.gutachterausschuss.leipzig.de.