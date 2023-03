Was tun, wenn der Headhunter anruft?

„Können Sie ungestört sprechen?“ Wer am Telefon diese Frage hört, hat vielleicht einen Headhunter in der Leitung. Auch über Xing, Linkedin und Co. suchen immer mehr Recruiter passendes Personal. Doch wie soll man auf einen solchen Abwerbeversuch reagieren?