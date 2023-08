Forum zu Bebauungsplänen

Mehr als 300 Besucher verfolgten das Bürgerforum zu den Bauplänen am Bahnhof Plagwitz in der Schule "Schule am Grünen Gleis". Moderator Fritjof Mothes vom StadtLabor führte durch den Abend.

Mehr als 300 Besucher diskutierten in der Grundschule am Grünen Gleis über Pläne für eine Teilbebauung einer versiegelten Fläche neben den Bahngleisen – die große Mehrheit in der Aula lehnte das ab. Doch es waren auch andere Stimmen zu hören.

