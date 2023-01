﻿Leipzigs Stadtwerke nehmen erste Bürgerkraftwerke in Betrieb

Leipzig. Die Leipziger Stadtwerke nehmen am 2. und 3. Februar die ersten von Bürgern finanzierten Photovoltaikanlagen in Betrieb. Sie befinden sich auf den Dächern der Feuerwehr in Seehausen am Gutsweg und über der Kita in der Grünauer Liliensteinstraße. Im April kommt noch eine Anlage in Knauthain dazu: auf dem Dach der Sporthalle der 60. Grundschule an der Seumestraße.

Im Oktober 2021 hatte der kommunale Versorger ein Projekt namens „Bürgersparen“ gestartet. Stadtwerke-Kunden konnten sich dabei mit einem Betrag zwischen 1000 und 5000 Euro an Investitionen in erneuerbare Energien beteiligen. Das Geld wird mit 1,5 Prozent pro Jahr fest verzinst, wobei die Zinsgutschrift jährlich erfolgt. Vertragslaufzeit: fünf Jahre (bis zum 3. Januar 2027).

179 Leipzigerinnen und Leipziger beteiligen sich

Immerhin 179 Bürgerinnen und Bürger ergriffen diese Gelegenheit, heißt es jetzt in einem Zwischenbericht für den Stadtrat. So kamen 875.000 Euro zusammen, die seit dem vergangenen Jahr in den Aufbau der Sonnen-Module fließen. „Aktuell wird an elf neuen Photovoltaikanlagen an öffentlichen Gebäuden gebaut und 18 weitere Anlagen sind in der konkreten Anlagenkonzeption“, heißt es in dem Bericht. Auch dafür werde das Geld vom „Bürgersparen“ eingesetzt.

Die ersten drei Anlagen kosteten zusammen 96.000 Euro. Ihre Leistungskraft liegt bei insgesamt 78,5 Kilowatt-Peak (kWp), was 78.500 Kilowattstunden Strom pro Jahr entspricht. Es würde zum Beispiel auch für 40 Zwei-Personen-Haushalte reichen. Laut Projektmanager Sebastian Roß kann die Anlage in Knauthain 30 Prozent des Bedarfs der Grundschule decken. In den Ferien wird die nicht benötigte Energie ins öffentliche Netz eingespeist. Insgesamt beträgt die CO2-Einsparung 30 Tonnen pro Jahr.

Anders als in ländlichen Gebieten hätten viele Großstädter kaum Möglichkeiten, selbst eine Solaranlage auf ihrem Hausdach zu errichten, hatten die Stadtwerke die Initiative begründet. Das „Bürgersparen“ schaffe hier zusätzliche Chancen, in den Klimaschutz vor Ort zu investieren. Die erste Tranche hätte sogar eine Million Euro umfassen können – so viel kam in den sechs Wochen Zeichnungsfrist aber nicht zusammen.

Neues Produkt mit der Sparkasse im Gespräch

Eigentlich ist das „Bürgersparen“ ein Bankprodukt, das die Stadtwerke gemeinsam mit der DKB-Bank anbieten. Dadurch unterliegt es der gesetzlichen Einlagensicherung, ist also risikolos für die Investoren. Die eingesammelten Beträge werden den Leipziger Stadtwerken von der Bank in Form eines Darlehens für Erneuerbare-Energien-Projekte zur Verfügung gestellt. Der Vertrag mit der DKB sieht ein Volumen von bis zu fünf Millionen Euro in mehreren Tranchen vor. „Die weiteren Tranchen können je nach Erfolg und Bedarf auch mit anderen Laufzeiten und Zinssätzen realisiert werden“, so die Stadtwerke. Ein Datum für die nächste Tranche gibt es aber noch nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Indes fanden bereits Gespräche mit der Sparkasse Leipzig statt, um noch ein ähnliches Produkt zu gestalten, dass die Bindung an Leipzig noch unterstreichen soll. Unter www.l.de/buergersparen informieren die Stadtwerke fortlaufend über die aktuellen Projekte. Alle Bürgerinvestoren erhalten zudem einmal im Jahr Post.