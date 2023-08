﻿Leipzigs Wilhelm-Leuschner-Platz: Erster Neubau startet im September

Leipzig. Voraussichtlich Mitte September beginnen die Arbeiten für den ersten Neubau auf dem Leipziger Wilhelm-Leuschner-Platz. „In den Ausschreibungen war der 18. September als Starttermin vorgesehen“, erklärt Peter Wittmann vom Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL). Allerdings hätten sich zuletzt offene Fragen schneller klären lassen, als erwartet. „Es könnte deshalb eventuell rund eine Woche früher losgehen. Genauer geht es im Moment leider nicht zu sagen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das IfL will seinen neuen Institutssitz zwischen der Brüder- und der Windmühlenstraße errichten. Für das spitzwinklige Grundstück fand 2019 ein Architektenwettbewerb statt, den das Büro Henchion Reuter (aus Dublin und Berlin) gewann. Doch im Anschluss verzögerte sich das Projekt mehrfach – unter anderem wegen einer Klage von Umweltschützern.

So soll der Neubau vom Leibniz-Institut für Länderkunde (in der Bildmitte zwischen Brüder- und Windmühlenstraße) auf dem Leipziger Wilhelm-Leuschner-Platz zur Fertigstellung 2025 aussehen. © Quelle: Henchion Reuter

Die Kosten des Projektes stiegen im Laufe der Zeit von 34,5 auf 48 Millionen Euro. Auch die Erhöhungen werden nun aber von Bund und Freistaat Sachsen finanziert. Das Grundstück hatte die Stadt Leipzig vorab zum Freundschaftspreis zur Verfügung gestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geografisches Institut kehrt an Gründungsort zurück

Mit dem Neubau kehrt das derzeit in Paunsdorf eingemietete Institut an seinen Gründungsort zurück. Sein Vorläufer war 1892 im Leipziger „Museum für vergleichende Länderkunde“ entstanden – dieses Gebäude dient heute als Stadtbibliothek. Das Ifl ist das einzige außeruniversitäre geografische Institut in Deutschland.

Trotz der Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg stand auf dem spitzen Grundstück zwischen Brüder- und Windmühlenstraße (rechts neben dem intakten Uhrenturm der Leipziger Markthalle zu sehen) noch einige Jahre das Kaufhaus der Brüder Moses und Abraham Fried (nach der Enteignung in der Nazi-Zeit „Konys & Co.“). © Quelle: Stadt Leipzig

In dem neuen Domizil sollen die etwa 90 Wissenschaftler zusätzliche Forschungsbereiche erschließen können sowie bessere Bedingungen für das riesige Archiv, für die Geografische Zentralbibliothek und einen großen Veranstaltungssaal erhalten. Diese Einrichtungen werden künftig öffentlich nutzbar sein.

In den vergangenen Monaten wurde das Baufeld vorbereitet. So bekamen eine dortige Trinkwasserleitung und ein Toilettenhäuschen für Beschäftigte der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) neue Standorte. Zudem führten Archäologen erste Stichproben im Boden durch. Die Baugrube soll bis zum April 2024 so weit fertiggestellt sein, dass im Anschluss Geothermie-Bohrungen für eine klimaneutrale Heizanlage stattfinden können, erläutert Ifl-Sprecher Wittmann. Dann seien für August 2024 der Start des Rohbaus und für Ende 2025 der Umzug vorgesehen.

Der südlichste Teil vom Wilhelm-Leuschner-Platz (im Bild die dreieckige Fläche vorn unten zwischen der Windmühlen- und Brüderstraße) soll zuerst bebaut werden – und unter anderem Heimstatt vom Leipziger Institut für Länderkunde werden. © Quelle: Wolfgang Sens

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Tiefgarage diene vor allem für Fahrräder, E-Bikes und Lastenräder. Wenig Technik im Gebäudebetrieb, aber viel Fotovoltaik sollen ebenfalls zum Umweltschutz betragen, so der Sprecher. Außerdem seien Dach- und Fassadenbegrünungen sowie Nistkästen für Vögel und Fledermäuse geplant. „Nach Abschluss der Baumaßnahmen pflanzen wir acht Bäume, weitere Ersatzpflanzungen liegen im Verantwortungsbereich der Stadt Leipzig.“

Naturschutz-Klage vom Amtsgericht abgewiesen

Wegen der Genehmigungen für umfangreiche Rodungen auf dem Baufeld wurde die Kommune massiv kritisiert und vom Naturschutzbund (Nabu) verklagt. Der unterlag zunächst in einem Eilverfahren. Kürzlich ging auch das Hauptsacheverfahren am Leipziger Amtsgericht zugunsten der Stadt aus, sagt Nabu-Stadtverbandschef René Sievert der LVZ.

Auf dem südlichen Baufeld an der Windmühlenstraße sind in mehreren Etappen fast alle Bäume gefällt worden. Nur eine als Höhlenbaum besonders geschützte Winterlinde steht noch. Sie befindet sich aber nicht in dem Bereich, den das IfL nun bebauen will. © Quelle: Jens Rometsch

„Das Gericht hat unser Anliegen zurückgewiesen mit der Begründung, dass wir nicht klageberechtigt wären, dass es gegen eine kommunale Fällerlaubnis kein Verbandsklagerecht gebe“, so Sievert. „Wir sehen das anders. Wir warten jetzt aber erst mal auf die schriftliche Urteilsbegründung, bevor wir über eine eventuelle Revision beraten.“ Die Umweltschützer betonen, nicht sie seien schuld an den Verzögerungen bei dem Bauprojekt, sondern unzureichende Naturschutzauflagen aus dem Rathaus.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ausstellung zum Freiheitsdenkmal ab September

Hinter dem sechsgeschossigen Institutsneubau soll später in Richtung Bayerischer Bahnhof noch ein bis zu neungeschossiges Ensemble mit etlichen Wohnungen folgen. Im Februar 2011 hatte der Leipziger Stadtrat beschlossen, einen Bebauungsplan für das Areal Wilhelm-Leuschner-Platz zu erstellen. Dieses Baurechtsdokument ist mit der Veröffentlichung im Amtsblatt gerade am vergangenen Wochenende rechtskräftig geworden.

In einer „Raumerweiterungshalle“, die die Ingenieure Helmut und Klaus Both vor etwa 60 Jahren in Mecklenburg entwickelten, wird eine Ausstellung auf dem Leipziger Wilhelm-Leuschner-Platz gezeigt. Thema ist das dort geplante Freiheits- und Einheitsdenkmal. © Quelle: Stiftung Friedliche Revolution

Bereits ab 5. September sollen die Passanten auf der riesigen Brachfläche noch ein anderes, ganz besonderes Gebäude besuchen können. Dann eröffnet die Stiftung Friedliche Revolution auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz eine Ausstellung zum Thema Freiheits- und Einheitsdenkmal – und zwar in einer eigens aufgestellten historischen „Raumerweiterungshalle“ von 1975.

Entwickelt hatten diese mobilen DDR-Hallen, bei denen sich bis zu acht Teile wie eine Ziehharmonika zusammenschieben und auseinanderziehen lassen, die Ingenieure Helmuth und Klaus Both. In dem Leipziger Exemplar wird dann bis zum 9. Oktober vielfältig informiert, wie sich das Prozedere um das Denkmal bis heute entwickelt hat, teilt die Stiftung mit.

LVZ