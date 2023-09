Lagerhalle brennt

Feuer in den Torgauer Kasematten: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Aus einer Lagerhalle an den Kasematten in Torgau drang am Mittwochnachmittag dicker schwarzer Rauch. Die Feuerwehr musste löschen. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung.