﻿Matthäikirchhof in Leipzig: Nur ein Entwurf für Komplettabriss der Stasi-Bauten

Leipzig. Das Leipziger Rathaus hat jetzt die verbliebenen Entwürfe zur Umgestaltung des Matthäikirchhofs im Internet veröffentlicht. Vorangegangen war eine Ausschreibung, an der sich 66 Architekturbüros beteiligt hatten. Davon wählte im August eine Fachjury die ihrer Meinung nach besten Entwürfe aus – insgesamt neun Stück. In der Jury wirkten auch Leipziger Stadträtinnen und Stadträte mit.

Auffallend bei den neun erfolgreichen Entwürfen ist, dass sie ganz überwiegend auf Bestandserhalt setzen. Nur eine einzige Arbeit – die vom Büro Hinrichsmeyer+Partner aus Stuttgart – schlägt einen Komplettabriss der in den letzten DDR-Jahren entstandenen Stahlbeton-Skelettbauten vor. Diese waren 1985 vom Geheimdienst Staatssicherheit sowie der Polizei bezogen worden. Sie schotteten das Gelände vom Rest der Innenstadt ab: ähnlich wie eine Burg.

Leipziger Büros wollen Vorhandenes entwickeln

Trotzdem wollen die anderen acht Entwürfe zumindest größere Teile dieser Häuser erhalten. Da es sich nicht um Plattenbauten handelt, könnten sie dabei relativ leicht verändert werden. Auch die drei Büros aus Leipzig, die bei der anonym durchgeführten Auswahl eine Runde weitergekommen sind, halten an dieser Stelle wenig von Abrissen. So möchte eine Arbeitsgemeinschaft aus Sero Architekten & Kollektiv B lediglich einen Teil des früheren Polizeiflügels in der Großen Fleischergasse entfernen.

Das ebenfalls ortsansässige Team von HPP Architekten würde den durch langen Leerstand sehr geschädigten Polizeiflügel vollständig sanieren und sogar die zweigeschossigen, riesigen Keller im Hof (insgesamt 5000 Quadratmeter) neu nutzen. S&P Sahlmann aus Leipzig sieht die Kellergrube als gut geeignet für ein neues Stasiakten-Archiv, dessen Dach wie ein Aktenberg in den Hof ragen soll. Dieser Entwurf will die DDR-Bauten stark begrünen und um Holzgeschosse für Dachgewächshäuser erweitern.

Diskussionsforum im „Online-Schauplatz“

Bis zum 1. Oktober können alle neun Entwürfe in einem „Online-Schauplatz“ unter www.leipzig.de/matthaeikirchhof besichtigt, kommentiert und bewertet werden. Am 19. Oktober folgt von 15 bis 20.30 Uhr eine Ausstellung im Museum der bildenden Künste – dort stehen die Architekten, Stadtplaner und Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) für Gespräche mit der interessierten Bürgerschaft bereit.

Im Anschluss erhalten die neun Büros Gelegenheit, ihre Entwürfe noch zu verbessern. Anfang 2024 entscheidet eine Jury darüber, welche der neun Arbeiten umgesetzt wird. Ziel ist ein vielfältiges, nichtkommerzielles Quartier – mit Bildungs- und Kultureinrichtungen, kleinteiligem Gewerbe, Wohnungen, einem modernen Archiv für die Stasiunterlagen aus ganz Sachsen sowie dem „Forum für Freiheit und Bürgerrechte“ (Arbeitstitel).

