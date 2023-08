Korruptionsvorwürfe

Sächsische Förderaffäre wird Thema im Landtag

Der Druck auf Sachsens Sozialministerium wächst. Auf Antrag der AfD-Landtagsfraktion werden die Abgeordneten noch in dieser Woche in einer Sondersitzung die Kritik des Rechnungshofs an Förderstrukturen diskutieren.