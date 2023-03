﻿Moschee-Grundstück: Stadt Leipzig ahndet Verstöße bei Rodungen

Mit einem Baustopp samt Ordnungswidrigkeitsverfahren will die Stadt Leipzig Verstöße bei Rodungen auf einem Grundstück an der Georg-Schumann-Straße ahnden. Die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde plant dort den Bau einer kleinen Moschee. Laut ihrem Bundesvorsitzenden starten die Ausschreibungen 2023.

Für das Grundstück in der Georg-Schumann-Straße/Ecke Bleichertstraße will die Stadt Leipzig jetzt einen Baustopp verhängen. Die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde hofft dennoch, an diesem Ort bald Arbeiten für eine neue Moschee starten zu können.

Leipzig. Die Verstöße bei Rodungsarbeiten auf einem Moschee-Baugrundstück in Gohlis haben Konsequenzen. Wie das Leipziger Amt für Bauordnung und Denkmalpflege im Nachgang mitteilte, werde „nun zunächst ein Baustopp erlassen, der auch die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens beinhaltet“.

Auf der verwilderten Fläche an der Georg-Schumann-Straße 27/Ecke Bleichertstraße wurden ab dem 26. Februar Bäume gefällt und Gehölze beschnitten. Laut Berichten von Anwohnern führte die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde diese Arbeiten selbst aus, obwohl sie gemäß der Fäll-Genehmigung eine Fachfirma hätte beauftragen müssen. Das herbeigerufene Ordnungsamt sowie das Amt für Grünflächen und Gewässer schätzten auch die Absperr- und Sicherungsmaßnahmen vor Ort als „unzureichend“ ein. Eine Vorab-Information an die Nachbarschaft sei ebenfalls nicht erfolgt.

Beginnanzeige traf acht Tage zu spät ein

Die vorgeschriebene Baubeginnanzeige habe das Rathaus erst am 27. Februar erreicht – also ein Tag nach dem Start der Rodungen, erläuterte das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege inzwischen. „Jedoch ist diese eine Woche vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen. Zudem sind ihr technische Nachweise beizufügen.“ Die Beginnanzeige der Gemeinde habe „grundsätzlich auch die Fällung von Bäumen“ umfasst. Aus ihr sei aber nicht hervorgegangen, ob und wann der Bau der Moschee beginnen soll, hieß es weiter.

Bekanntlich verfolgt Ahmadiyya seit dem Jahr 2012 Pläne, auf der Fläche in Gohlis eine Moschee zu errichten. Sie soll etwa die Größe eines Eigenheims bekommen sowie ein freistehendes, 16 Meter hohes Minarett. Pressesprecher Mohammad Dawood Majoka erklärte in der vergangenen Woche, die Rodungen auf dem Areal hätten mit dem Bauvorhaben nicht unmittelbar zu tun gehabt. Vielmehr sei die Gemeinde einer Aufforderung aus dem Rathaus gefolgt, Gehölze im Bereich eines Fußwegs zu entfernen. „Weil wir dort der Verkehrssicherungspflicht nachkommen mussten, haben wir die Gelegenheit genutzt, um gleich noch Bäume zu fällen, die ohnehin weg mussten.“

Ausschreibung für Erdaushub noch 2023

Abdullah Uwe Wagishauser, der Bundesvorsitzende der Glaubensgemeinschaft, hofft dennoch auf einen Baustart 2023. „Wir machen jetzt auf jeden Fall die Ausschreibung für den Erdaushub und den Rohbau. Dann müssen wir sehen, was sich da tut“, sagte er am Montag der LVZ. Ein vor fünf Jahren begonnener Moschee-Bau in Erfurt stehe kurz vor der Fertigstellung. Leipzig sei danach das nächste Projekt und die Gemeinde auch in der Lage, die Kosten von mehr als einer Million Euro zu finanzieren. Von der Stadt habe Ahmadiyya noch keine Mitteilung über den Baustopp erhalten, versicherte Wagishauser. Letzte Woche habe es indes eine polizeiliche Anordnung zur Unterbrechung der Rodung gegeben.

Jedoch hatte Wagishauser in der Vergangenheit schon öfter Termine für den Baustart in Leipzig genannt, die alle nicht eingehalten wurden. Für die Moschee in Gohlis erteilte das Bauordnungsamt im Oktober 2021 eine Baugenehmigung, die drei Jahre lang gültig ist. „Gegen die Baugenehmigung liegen mehrere Widersprüche vor, die bisher noch nicht abschließend geprüft werden konnten“, erklärte das Amt jetzt. „Die Gründe sind fachlich vielschichtig und können unter Bezug auf das laufende Verfahren und das Recht der informationellen Selbstbestimmung nicht näher kommuniziert werden.“