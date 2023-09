Nach 19 Jahre Vorbereitungszeit entsteht gegenüber vom Leipziger Schreberbad ein Ankerbecken für Boote, Kanus und Fahrgastschiffe.

Leipzig. Am Ende ließ es sich Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) nicht nehmen, selbst in den Bagger zu steigen. Am Mittwoch hat die Stadt Leipzig den Bau ihres Stadthafens offiziell gestartet. Und zwar mit einer künstlerischen Choreografie, die Tänzerinnen mit Gießkannen sowie zwei Bagger über das 1,4 Hektar große Gelände wuseln ließ.