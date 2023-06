﻿Nach Gipfel in Berlin: Stadtwerke wollen Fernwärmenetz deutlich ausbauen

LEIPZIG. Die Leipziger Stadtwerke rüsten sich für den forcierten Ausbau des Fernwärmenetzes, den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Montag auf dem sogenannten Fernwärmegipfel in Berlin gefordert hat. „Wir begrüßen diese Überlegung“, erklärte am Dienstag Frank Viereckl, Sprecher der stadteigenen L-Gruppe, auf LVZ-Anfrage. Leipzig besitze zwar schon ein substanzielles Fernwärmenetz, das aber noch stark erweitert werden könne. „Die Stadt entwickelt bereits gemeinsam mit uns Stadtwerken sowie der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft einen kommunalen Wärmeplan, wie er in Berlin gefordert wurde. Bis zum Jahresende wird ein grundlegendes Konzept erarbeitet, das dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt wird.“

Hohe Investitionen erforderlich

Der kommunale Wärmeplan gilt als Einstieg und Grundlage eines langfristig angelegten Transformationsprozesses. Er soll auch den Rahmen dafür schaffen, um die verschiedenen Technologien – zum Beispiel Wärmepumpen, Solarthermie oder Fernwärme – im Stadtgebiet sinnvoll zu kombinieren. Außerdem wird er zahlreiche Investitions- und Baumaßnahmen enthalten, die dann kontinuierlich abgearbeitet werden sollen. „Leipzig will bis zum Jahr 2038 klimaneutral werden“, so der Sprecher. „Deshalb wollen wir bis dahin die Stromnetze für einen stärkeren Wärmepumpeneinsatz ausbauen und in noch mehr Gebieten der Stadt Leipzig Fernwärme anbieten.“

Der kommunale Wärmeplan soll auch die Kosten dieser Erschließung beziffern. Aktuell sind in Leipzig erst ein Drittel aller Haushalte an das Fernwärmenetz angeschlossen – für die Erschließung weiterer Stadtteile muss deshalb nach Ansicht von Experten noch „die halbe Stadt aufgegraben“ werden, um die benötigten Fernwärmerohre oder Leitungen für den Stromnetzausbau zu verlegen. „Über der Erde werden wir keine Leitungen verlegen“, so Viereckl auf LVZ-Nachfrage. Die Umsetzung des kommunalen Wärmeplans werde bis 2038 „mehrere Milliarden Euro“ kosten. „Dafür sind langfristig wirksame finanzielle Förderungen sowie einfache und zügige Genehmigungen bei der Realisierung notwendig.“

Erzeugung mit klimaneutralen Wasserstoff

Leipzigs Fernwärmeversorgung ist dann allerdings noch nicht auf erneuerbare Energieträger umgestellt. Denn aktuell wird dieses Angebot in Leipzig fast ausschließlich mit fossilen Energieträgern erzeugt – in den beiden städtischen Heizkraftwerken an der Eutritzscher und an der Bornaischen Straße mit Gas sowie zusätzlich mit Kohle aus dem Braunkohlenkraftwerk Lippendorf. Der Liefervertrag mit den Erzeugern in Lippendorf läuft allerdings nur noch bis Ende 2025. „Wir können Leipzigs Fernwärme zu hundert Prozent mit unseren eigenen Anlagen, vor allem den beiden Kraftwerken, erzeugen“, betont Sprecher Viereckl.

Perspektivisch können die Leipziger Stadtwerke die Fernwärmeerzeugung in ihrem neuen Heizkraftwerk Leipzig Süd auf Wasserstoff umstellen. „Wenn klimaneutraler grüner Wasserstoff wirtschaftlich zur Verfügung steht, werden wir ihn für unsere Fernwärmeerzeugung einsetzen“, so Viereckl. „Bis dahin nutzen wir Gas als Übergangsenergie.“

Erneuerbare Energien werden ausgebaut

Parallel dazu baut das stadteigene Unternehmen seine Erzeugungsanlagen für erneuerbare Energien aus und will diese auch für die Fernwärmeerzeugung nutzen. „Wir bereiten dafür mehrere Projekte vor, unter anderem eine Solarthermie-Anlage in Lausen, die 2025 in Betrieb gehen soll“, so der Sprecher. Die Anlage in Lausen könne so vor allem im Sommer einen erheblichen Anteil der in Leipzig benötigten Wärme mit erneuerbarer Energie produzieren.

