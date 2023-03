﻿Therapie-Pony und modernes Wohnen: In Leipzig entstehen Neubauten für Senioren und Demenzkranke

Lange stand die Finanzierung beider Projekte auf der Kippe. Doch nun haben die Städtischen Altenpflegeheime Leipzig (SAH) grünes Licht für einen Neubau in der Südvorstadt, der in Kürze startet. Auch die Pläne, eine dörfliche Wohnanlage für 130 bis 140 Demenzpatienten zu errichten, nehmen Fahrt auf.

An der August-Bebel-Straße (im Bild links zu sehen ist die Ecke zur Richard-Lehmann-Straße) wollen die SAH in wenigen Wochen den Bau einer altersgerechten Wohnanlage für 14,7 Millionen Euro beginnen.

Leipzig. Die Städtischen Altenpflegeheime (SAH) treiben zwei größere Bauprojekte in Leipzig voran. Bereits im Frühsommer sollen die Arbeiten für ein altersgerechtes Wohnen in der August-Bebel-Straße starten, teilte Geschäftsführer Stefan Eckner mit. Das Grundstück an der Kreuzung zur Richard-Lehmann-Straße sei dafür bereits vorbereitet worden – unter anderem fanden dort jüngst noch Rodungen statt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Entstehen sollen insgesamt 66 Einheiten. In dem sechsgeschossigen Flügel an der Richard-Lehmann-Straße ist ein Betreutes Wohnen (zumeist Ein-Raum-Apartments) mit einer Station des Ambulanten Dienstes der SAH im Erdgeschoss vorgesehen. An der Front zur August-Bebel-Straße kommen barrierearme Zwei-Raum-Wohnungen und etwas größere Unterkünfte im Bereich des Dachgeschosses hinzu. Dieser Teil werde ohne feste Betreuungspauschale an Senioren vermietet, erläuterte Eckner. „Aber natürlich können sie auch Angebote des Ambulanten Dienstes nutzen.“ Im Erdgeschoss komme noch eine Gemeinschaftspraxis für Ergo- und Physiotherapie dazu.

Auf diesem Grundstück an der August-Bebel-Straße wollen die SAH in Kürze den Bau von 66 altersgerechten Wohnungen starten. © Quelle: Jens Rometsch

14,7 Millionen Euro investiere das kommunale Unternehmen an dem Standort in der Südvorstadt. Voraussichtlich im Sommer 2025 könnten die ersten Bewohner einziehen. Das Angebot ergänze das unmittelbar daneben befindliche altersgerechte Wohnen in der Brandvorwerkstraße sowie das SAH-Pflegeheim „Am Auenwald“, welches sich ebenfalls in der Richard-Lehmann-Straße befindet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch ein Großprojekt zur Betreuung von Demenzpatienten komme nun gut voran, erklärte der Geschäftsführer weiter. Dessen Arbeitstitel lautet „Ein Dorf für Ältere“. Im Dezember 2022 konnten die SAH dafür ein Baugrundstück in der Erla-Siedlung in Leipzig-Thekla erwerben. Verkäufer der Fläche an der Tauchaer Straße/Ecke Ziusstraße war das kommunale Wohnungsunternehmen LWB.

Therapie-Pony in der Erla-Siedlung

Auf dem Grundstück stehen viele Bäume und einige schon lange leerstehende Häuser, die vor rund 90 Jahren als Wohnort für Arbeiter der Flugzeugfabrik Erla-Werke errichtet wurden. Nachdem der Eigentumsübergang erfolgt ist, solle nun als Nächstes ein Wettbewerbsverfahren mit Architekten zur Anordnung und Gestaltung der künftigen Anlagen folgen, so Eckner. „Aktuell gehen wir von etwa 130 bis 140 Betreuungsplätzen aus, die sich auf kleine Häuser für jeweils zehn bis zwölf Personen verteilen.“

Lesen Sie auch

Ob diese Wohngruppen-Häuser miteinander verbunden werden oder nicht, werde im Rahmen des Wettbewerbs und der weiteren Ausgestaltung der Konzeption geklärt. „Auf jeden Fall bleibt der parkähnliche Charakter des Grundstücks in Thekla erhalten. Die gesamte Versorgung – von der Küche bis zur Wäscherei und ähnliche Dinge – wird vor Ort erfolgen, wie auch in allen unseren anderen Standorten.“ Außerdem sei zu Therapiezwecken für die dementen Senioren an eine Tierhaltung auf dem großzügigen Areal gedacht. „Das könnten ein Pony, aber auch Ziegen oder Schafe sein. Es geht jedenfalls nicht nur um Kleintiere wie Kaninchen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stadtrat unterstützt finanziell

Wenn die jetzt startende Planungs- und Genehmigungsphase gut laufe, könnten Anfang 2025 der Baustart erfolgen und im Frühsommer 2027 die Eröffnung gefeiert werden. Das Investitionsvolumen belaufe sich auf mehr als 22 Millionen Euro. Die Masse der Plätze in der Anlage mit einem dörflichen Charakter sei dabei für die vollstationäre Pflege vorgesehen, daneben wären aber auch teilstationäre Angebote wie eine Tagespflege und betreutes Wohnen in der Erla-Siedlung grundsätzlich möglich.

Stefan Eckner leitet die Städtischen Altenpflegeheime Leipzig (SAH). Zu dem kommunalen Unternehmen gehören unter anderem zehn Häuser mit 1323 vollstationären Plätzen sowie 231 Einheiten für altersgerechtes Wohnen. © Quelle: André Kempner

Für beide Vorhaben hatte der Stadtrat im vergangenen Jahr finanzielle Unterstützungen bewilligt. So wurde für den Kauf des Grundstücks für das umgangssprachlich „Demenzdorf“ genannte Projekt eine Kapitaleinlage von 4,35 Millionen Euro gewährt. 2024 erhalten die SAH noch einen Investitionszuschuss von gut einer Million Euro für das Vorhaben, welches im „Arbeitsprogramm 2023“ von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) eine besondere Rolle spielte.

Lesen Sie auch

Damit die SAH günstig Baukredite aufnehmen können, unterstützte der Stadtrat das Vorhaben in der Südvorstadt mit einer Kapitaleinlage von knapp 3,3 Millionen Euro. Ziel der Kommune ist, dass der kommunale Betreiber in Leipzig mindestens 20 Prozent Marktanteil im schnell wachsenden Pflegebereich behält.