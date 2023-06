﻿Ohne Mieterhöhungen: Lipsia beginnt mit Bauprojekten in Leipzig-Grünau

Leipzig. Obwohl die Leipziger Wohnungsgenossenschaft (WG) Lipsia keine Erhöhung der Kaltmieten in ihren Bestandswohnungen vornimmt, hat sie auch 2022 gut gewirtschaftet. Der Jahresüberschuss lag stabil bei 2,3 Millionen Euro, vermerkt die nun vorgelegte Bilanz. Die Genossenschaft wird ihren 8568 Mitgliedern daher erneut eine Dividende von 4 Prozent auf deren Geschäftsguthaben auszahlen, hat die Vertreterversammlung beschlossen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit knapp 8000 Wohnungen gehört die WG Lipsia zu den großen Vermietern in Leipzig. Zudem verwaltet sie fast 1400 Wohnungen für ihre Schwestergenossenschaft Elsteraue. „Bei einer niedrigen Durchschnittsmiete von 5,28 Euro pro Quadratmeter beweist unsere Genossenschaft zum wiederholten Mal, dass sozialer Auftrag und wirtschaftlicher Erfolg durchaus vereinbar sind“, sagte die Vorstandsvorsitzende Nelly Keding zu den Zahlen. „Bei uns ist Wohnen auch auf lange Sicht bezahlbar und sicher.“

Sanierung und Neubau in Grünau

Nelly Keding (links) und Annett Schiele leiten die Leipziger Wohnungsgenossenschaft Lipsia. © Quelle: Martin Schaefer

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anpassungen der Kaltmieten nehme die WG Lipsia nur bei Neuvermietungen oder nach Modernisierungen vor, hieß es weiter. In diesen Bereich und für Instandsetzungen investierte das Unternehmen im vergangenen Jahr gut 12 Millionen Euro. 2023 sollen es sogar 13,8 Millionen Euro werden, wobei fast die Hälfte der Summe in die Ertüchtigung leer stehender Objekte (derzeit 4,5 Prozent des Bestandes) fließen soll. Größtes Vorhaben dabei ist die Modernisierung eines noch unsanierten Gebäudes mit 48 Wohnungen in der Liliensteinstraße 41-47 in Grünau.

Finanzvorständin Annett Schiele berichtete, dass die Finanzreserve der WG Lipsia im vergangenen Jahr um 11,7 Prozent auf reichlich 17,4 Millionen Euro gestiegen sei. „Dieses Polster gibt uns eine ausreichende Sicherheit, um den Risiken aus der Entwicklung der Baupreise und der allgemeinen Teuerung, den Zinserhöhungen und der Altersstruktur entgegenzuwirken“, erläuterte sie. Für 2023 sei ein leichter Rückgang der Reserve geplant – unter anderem, weil im Herbst noch ein lang gehegtes Neubauvorhaben unweit des Kulkwitzer Sees in Grünau starten soll.

LVZ