﻿Klage gegen Kiesabbau in Leipzig-Rückmarsdorf abgewiesen

Die Günter Papenburg AG betreibt bereits einen Kiestagebau an den Schönauer Lachen (im Bild unten). Wenn diese Abbaustätte erschöpft ist, soll auf einem Feld am Ortsrand von Rückmarsdorf (links oben) ein neuer Tagebau folgen.

Leipzig. Die erste Klage gegen den geplanten Kiesabbau in Leipzig-Rückmarsdorf ist abgelehnt worden. Das Sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen teilte am Freitag mit, dass die örtliche Bürgerinitiative keine Klagebefugnis zu den Zielstellungen im Regionalplan Westsachsen habe. Erst am Tag zuvor hatte eine mündliche Verhandlung stattgefunden.

Konkret wandte sich die Bürgerinitiative „Mit uns ist kein Kies zu machen“ gegen ein Änderungsverfahren zum Regionalplan. Dessen Ergebnis hatte die Landesdirektion Sachsen (LDS) am 1. September 2021 verkündet. Demnach gehört zu den Zielstellungen für ein 46 Hektar großes Feld am Rückmarsdorfer Ortsrand nun nicht mehr ausschließlich Landwirtschaft. Vielmehr wäre dort auch ein Kies-Neuaufschluss genehmigungsfähig, so die LDS. Und zwar sogar dann, wenn die Grube nur etwa 75 Meter Abstand zu den ersten Wohnhäusern einhält. Dafür müssten lediglich Auflagen wie der Bau von Lärmschutzwänden erfüllt werden.

Bürger fordern 300 Meter Mindestabstand

Die Bürgerinitiative (BI) wollte hingegen erreichen, dass der Tagebau mindestens 300 Meter Abstand zu den Wohnhäusern einhalten muss. Laut ihrer Sprecherin Cornelia Kluth garantierte der Regionalplan von 2008 vor seiner Änderung diesen „Siedlungsabstand“. Auf Antrag der Firma Papenburg, die bereits im benachbarten Schönau einen großen Kiestagebau betreibt, habe die LDS die Vorgabe der 300 Meter fallengelassen.

Der Senat in Bautzen entschied nun, dass die Klage der BI „bereits mangels Klagebefugnis unzulässig ist“. Regelungen über das regionalplanerische Ziel seien „nicht drittschützend“, weil diese keine unmittelbaren Rechtswirkungen gegenüber den Anwohnern entfalten würden. Diese könnten sich erst aus der bergrechtlichen Zulassung der Abbaustätte durch das Sächsische Oberbergamt in Freiberg ergeben. Dort hat Papenburg bisher noch keinen Antrag eingereicht.

Stadt Leipzig will im März informieren

Sprecherin Kluth sagte am Freitag, die BI habe sich ohnehin keine überbordenden Hoffnungen bezüglich der Klage zum Regionalplan gemacht. „Da waren wir bundesweit sicher ein Vorreiter. Aber wir wollten ausschließen, dass es dann später heißt: ,Tut uns leid, wegen der 300 Meter hätten Sie sich gleich gegen den Regionalplan wenden müssen.‘“ Als nächsten Schritt wollten die Rückmarsdorfer in Ruhe mit dem Anwalt beraten, ob ein Anfechten der OVG-Entscheidung sinnvoll ist.

Die Stadt Leipzig will mit Papenburg eine Standortvereinbarung abschließen, die den 300-Meter-Mindestabstand garantiert. Zum Sachstand soll der Ortschaftsrat Rückmarsdorf im März informiert werden. Der Kommune gehören Grundstücke, die Papenburg für den neuen Tagebau braucht. Allerdings könnte das Unternehmen gemäß Bergbaurecht die benötigten Grundstücke auch enteignen lassen.