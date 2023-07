﻿Pläne für neues Quartier am Leipziger Volkshaus geändert

Leipzig. Nicht jedem der etwa 60 Besucher im Garten des Leipziger Volkshauses war es gleich aufgefallen. Doch die Einladungen zur Bürgerinformation über das geplante „Quartier Neue Arbeit“ sahen etwas anders aus als der Siegerentwurf des dazugehörigen Architekturwettbewerbs vor anderthalb Jahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwar blieb die erstplatzierte Arbeit der Berliner Architektin Johanna Meyer-Grohbrügge weiter klar erkennbar. Doch die Baumeisterin, ihr Team und die hiesigen Stadtplaner haben den Entwurf inzwischen deutlich verfeinert. So fielen einige Tausend Quadratmeter geplanter Geschossflächen weg. Und der direkt neben dem Volkshaus vorgesehene Anbau ist nun noch schmaler, dafür aber ein Stockwerk höher.

Neue Häuser rings um vorhandene Bäume angeordnet

„Bisher wirkte der Anbau wie angeklebt“, meinte Bertram Schultze, Geschäftsführer der MIB Coloured Fields GmbH, die in Leipzig bekannt ist als Eigentümerin der früheren Baumwollspinnerei mit ihren Kunstgalerien. Der Firmenname spielt mit dem englischen Wort für Industriebrachen (Brown Fields), denen das Tochterunternehmen der MIB AG in verschiedenen Städten zu neuem Leben verhilft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei dem 13 000 Quadratmeter großen Areal hinter dem 1905 eröffneten Volkshaus handelt es sich aber keineswegs um Brown Fields. Vielmehr stehen in dem einstigen Biergarten riesige Bäume, die noch aus der Erbauungszeit stammen dürften. Die Planung der Neubauten im Hof sei extra so erfolgt, dass alle Großbäume stehen bleiben können, betonte die Architektin. Mit orangenen Bändern waren bei der Veranstaltung die Bereiche markiert, die künftig Bäumen und Grün vorbehalten bleiben. Demnach müssten nur kleinere Gewächse am Rand weichen. In Richtung der historischen Gewerkschaftszentrale würde die Grünfläche um einige Meter erweitert.

Mit orangenen Bändern wurde bei der Informationsveranstaltung angezeigt, wie groß die Grünflächen im Hof des Volkshauses künftig ausfallen. In Richtung Altbau (links) werden sie etwas vergrößert. © Quelle: Jens Rometsch

Der noch schmalere Anbau an der Front zur Karl-Liebknecht-Straße ist so wichtig, weil er dort nun einen öffentlichen „Entree-Platz“ mit neu gepflanzten Bäumen ermöglicht – und sich die Proportionen des Anbaus im Garten an einem Neubauriegel fortsetzen. Auch der fällt also weniger dick aus, wodurch mehr Platz für Grün und einen öffentlichen Durchgang zur Audorfstraße bleiben soll.

250 Quadratmeter großer Veranstaltungssaal

Der 1947 aufgestellte Gedenkstein für Heinrich Heine verbleibe am jetzigen Ort – also inmitten der Bäume, so die Entwickler. Von den aktuell bis zu 18 000 Quadratmetern Bruttogeschossflächen im Neubau sei nur ein kleiner Teil (3600 Quadratmeter) für Wohnen vorgesehen. Ziel des Quartiers sei ein ausgeglichenes Verhältnis von Arbeit, Freizeit und Familien-Belangen – mit Freiräumen, Büros, Gastronomie, Läden, Sport-Treffs und einer kleinen Kita. Hinzu komme ein Veranstaltungssaal mit 250 Quadratmetern, der die Geschichte des „Tivoli“-Gebäudes in dem Garten wieder aufgreift – es diente lange als Versammlungs- und Vergnügungsstätte der Arbeiterschaft.

Der Heinrich-Heine-Gedenkstein im Garten des Volkshauses (Mitte) wurde 1947 aufgestellt. Die Gewerkschafter verwendeten für die Stele damals Granit vom abgebrochenen Siegesdenkmal auf dem Leipziger Markt. Unter dem Zeltdach gleich nebenan fand nun die Informationsveranstaltung statt. © Quelle: Jens Rometsch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gewerkschafterinnen wie die Leipziger DGB-Regionsgeschäftsführerin Manuela Grimm kritisierten trotzdem, sie fänden „in dem Entwurf die Geschichte des Volkshauses zu wenig berücksichtigt“. Garten und Hof müssten auch künftig „ein Ort der politischen Begegnung sein.“ Welche Bereiche eines Tages an wen vermietet werden, entscheidet die Immobilienverwaltungsgesellschaft (IVG) der Gewerkschaft ver.di, der das gesamte Gelände gehört, hieß es dazu.

Frühzeitige Bürgerbeteiligung noch bis 18. Juli

Im Hof wird es keine Auto-Parkplätze, dafür eine Tiefgarage geben. 30 Prozent Sozialwohnungen sowie begrünte Fassaden und Dächer sind gesetzt. Im Rahmen der „frühzeitigen Bürgerbeteiligung“ nimmt das Stadtplanungsamt noch bis 18. Juli Hinweise der Bürger entgegen, so Amtsleiterin Brigitta Ziegenbein. Ende 2025 könnten die Arbeiten starten, sagte Projektentwickler Schultze optimistisch.

LVZ