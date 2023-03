﻿Vonovia-Razzia auch in Sachsen – was bisher bekannt ist

Bei Deutschlands größtem Vermieter Vonovia sollen Mitarbeiter Schmiergeld bei Auftragsvergaben kassiert haben. Zudem wurden überhöhte Abrechnungen erstellt und der Gewinn aus dem Betrug untereinander aufgeteilt, vermutet die Staatsanwaltschaft. Bei einer Razzia durchsuchten sie nun auch Räume in Sachsen.

Leipzig. Am Sitz von Deutschlands größtem Immobilienkonzern Vonovia (550.000 Wohnungen) in Bochum fanden am Dienstag Durchsuchungen statt. Wie Cornelia Kötter von der dortigen Staatsanwaltschaft mitteilte, ging es um Korruptionsermittlungen. „Mehrere (ehemalige) Mitarbeiter“ sollen Schmiergeld und Sachleistungen angenommen haben, damit sie Aufträge an bestimmte Firmen erteilen. Zudem hätten sie Leistungsverzeichnisse manipuliert, um den beauftragten Firmen überhöhte Abrechnungen oder die Bezahlung gar nicht erbrachter Leistungen zu ermöglichen. Vier Beschuldigte wurden im Zuge der Razzia verhaftet.