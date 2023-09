Neue Preise bei Leipzigs Stadtwerken: Strom und Gas werden billiger – Wasser teurer

Leipzig. Strom und Gas werden in Leipzig bald deutlich billiger – Wasser hingegen teuerer. Darüber informierten am Dienstag die Leipziger Stadtwerke und Wasserwerke bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Der Unterschied für einen Haushalt könne mehrere Hundert Euro pro Jahr betragen.

Der Termin war ungewöhnlich. Normalerweise geben die Leipziger Stadtwerke ihre neuen Preise erst sechs Wochen vor dem Jahreswechsel bekannt – also Mitte November. Diesmal habe der kommunale Energieversorger jedoch eine Ausnahme gemacht, weil es sich nicht nur um eine Preisveränderung, sondern um eine Tarifreform handele, erklärte Geschäftsführer Karsten Rogall. Demnach sollen alle bisherigen Bestpreis-Verträge bei Strom und Gas zum 31. Dezember 2023 auslaufen. Zugleich biete das Unternehmen den bisherigen Bestpreis-Kunden neue Verträge ab 1. Januar 2024 an, die für die Verbraucher deutlich günstiger sind.

Strom: Pärchen zahlt 28 Euro weniger im Monat

Die neuen Verträge heißen L-Strom beziehungsweise L-Gas. Die jährlichen Strom-Kosten für einen Zwei-Personen-Haushalt mit 1900 Kilowattstunden (kWh) Verbrauch liegen dann bei 799 Euro. Das sind 341 Euro weniger als beim bisher gültigen Bestpreis Strom. Konkret sinkt der Arbeitspreis von aktuell 51,17 Cent/kWh auf künftig 32,90 Cent/kWh. Das wird dann deutlich unter der nach wie vor geltenden Grenze für die Strompreisbremse des Bundes von 40 Cent/kWh liegen. Der neue Grundpreis für den L-Strom kostet 174 Euro pro Jahr – etwas mehr als die bisher gültigen 167,65 Euro. Trotzdem spart das Pärchen in diesem Beispiel bei unverändertem Stromverbrauch ab Januar 28 Euro pro Monat. Auch die monatlichen Vorauszahlungen („Abschläge“) werden ab Januar 2024 entsprechend verringert, sagte Lydia Wagner, die Leiterin vom Kundenservice der Stadtwerke.

Die jährlichen Kosten für den neuen Tarif L-Gas werden bei rund 1581 Euro liegen – bezogen auf einen typischen Leipziger Zwei-Personen-Haushalt mit 14.000 kWh Jahresverbrauch (etwa im Reihenmittelhaus). Das wären dann 1194 Euro weniger als beim bisher gültigen Bestpreis Gas beziehungsweise eine Ersparnis von monatlich 99 Euro für das Pärchen. Bei dieser Rechnung wurde die verbilligte Umsatzsteuer von sieben Prozent angewendet, jedoch nicht die Gaspreisbremse des Bundes, welche ab zwölf Cent pro kWh greift. Konkret koste das neue L-Gas ab Januar 10,29 Cent/kWh – statt bisher im Bestpreis reichlich 19 Cent/kWh. Der jährliche Grundpreis wird auf 140,27 Euro (inklusive sieben Prozent Umsatzsteuer) leicht zulegen – statt bisher 125,96.

Gas: Preis der Stadtwerke sinkt um 43 Prozent

Geschäftsführer Rogall betonte, dass die genannten Beispielhaushalte für Leipzig typische Größen hätten. Sie könnten damit Einsparungen von 31 Prozent beim Strom sowie 43 Prozent beim Gas erzielen. Es handle sich bei den neuen Angeboten durchweg um Öko-Energie mit garantierter Preisstabilität für zwölf Monate. Von der Garantie nicht umfasst seien lediglich eventuelle Änderungen bei der Umsatzsteuer. „Wir hoffen, damit unsere bisherigen Kunden zu halten und Neue dazugewinnen zu können“, sagte er. Die günstigeren Konditionen würden den inzwischen wieder günstigeren Großhandelspreisen entsprechen. „Insgesamt liegen wir bei den Beschaffungskosten aber immer noch über dem, was vor dem Krieg gegen die Ukraine üblich war.“

Die Stadtwerke wollten mit den neuen Angeboten zugleich eine Vereinfachung bei den Tarifen schaffen und zusätzliche Vorgaben des Gesetzgebers für die Vertragsgestaltung – etwa bei den Allgemeinen Geschäftsbedigungen – erfüllen, hieß es weiter. Ob und wie weit die Leipziger Fernwärmepreise zum 1. Januar 2024 gesenkt werden, dazu informiere das kommunale Unternehmen wie gewohnt erst im November. An den Preisen für die Grundversorgung Strom und Gas (sie waren erst im August gesenkt worden) ändere sich vorerst nichts. Gleiches gelte für die nur Online abschließbaren und schon länger etwas günstigeren Verträge L-Strom-pur und L-Strom-Gas.

Wasser: Kosten für Paar steigen um 6,80 Euro

Die meisten Kunden hätten bislang die verschiedenen Bestpreis-Verträge genutzt, erläuterte Vertriebschefin Wagner. Um die Umstellung so einfach wie möglich zu machen, erhielten alle betroffenen Haushalte demnächst Post – meist im Oktober. Mit diesen Briefen werde die Kündigung der bisherigen Energielieferverträge zum Ende des Jahres ausgesprochen und zugleich ein neuer Vertrag angeboten. „Dieser muss nur unterschrieben an die Stadtwerke zurückgesendet werden – das geht portofrei.“ Falls es jemand vergisst, würden ihn die Stadtwerke trotzdem ab Januar zu den neuen Konditionen nahtlos weiter versorgen, aber den Vertragsabschluss freundlich anmahnen. „Auch Neukunden können den L-Strom- oder L-Gas-Tarif ab Mitte Oktober noch über die Stadtwerke-Website bestellen und ab 1. Januar 2024 nutzen“, erklärte sie.

Die Leipziger Wasserwerke werden ihre Preise zum 1. Januar 2024 deutlich erhöhen, gab deren Finanzgeschäftsführerin Kerstin Schultheiß bekannt. Für die Kunden verteuere sich das Gesamtpaket aus Trink- und Abwasser sowie Regenpauschale dabei um Beträge, die zwischen 16 und 21 Prozent der bisherigen Kosten liegen. Ein typischer Leipziger Haushalt (zwei Personen im Mehrfamilienhaus, 66 Kubikmeter Jahresverbrauch) komme dann auf 446 Euro pro Jahr. Das seien für das dort wohnende Paar zusätzliche Ausgaben von 82 Euro im Jahr beziehungsweise 6,80 Euro monatlich.

Wasserwerke behalten kompliziertes Tarifmodell

Vor einem Jahr hätten die Wasserwerke noch darauf verzichtet, ihre Preise an die schon damals deutlich gestiegenen Kosten anzupassen, erinnerte Schultheiß. „Um einen Meter Rohrleistungsnetz zu sanieren, müssen wir heute viel mehr bezahlen als vor der Energiekrise. Trotzdem hielten wir an dem Prinzip fest, unsere Preise nur alle zwei Jahre zu verändern.“ Technik-Geschäftsführer Ulrich Meyer ergänzte, dass Vorgaben zur Bewältigung von Klimaveränderungen, Gewässerschutz sowie mehr Sicherheit bei der kritischen Infrastruktur ebenfalls in den Preisen abgebildet werden müssten. Hinzu kämen große Investitionen wie der Ausbau vom Klärwerk Rosental ab 2025.

An ihrem eher unübersichtlichen, aus vielen Komponenten bestehenden Tarifmodell halten die Wasserwerke fest. Das zehnseitige Preisblatt für die Tarife im Zeitraum 2024/25 findet sich im Internet unter www.l.de/wasserwerke/preise.

LVZ