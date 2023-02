﻿Trotz Neubaubremse – Vonovia investiert weiter in Leipzig

„Wir investieren weiter in Leipzig.“ So die Botschaft des Wohnungsbauunternehmens Vonovia. Neue Bauprojekte geht man in diesem Jahr zwar nicht an. Dafür investiert Vonovia kräftig in die Sanierung des Altbestands.

Leipzig. Mit der Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen hat Vonovia in Leipzig seinen Bestand an Wohnungen stark erhöht. Zu den 6500 bisherigen kommen 3800 Wohnungen hinzu. Doch auch mit rund 10.000 Wohnungen bleibt Deutschlands größter Vermieter weiterhin ein eher kleiner Player in der Messestadt, wo es insgesamt 345.000 Wohnungen gibt.

Vorerst wird sich daran auch nichts ändern, weil Vonovia in diesem Jahr bundesweit keine Neubauprojekte starten will. An Kritik daran mangelt es wahrlich nicht, herrscht doch vielerorts in Deutschland Wohnungsmangel. René Berott, der für Vonovia in Leipzig verantwortlich zeichnet, nennt vor allem die „enorm gestiegenen Baukosten“ als Grund dafür.

„Unsere Bestandsmiete liegt unter dem Durchschnitt“

Man wolle Wohnungen zu fairen Preisen anbieten. „Unsere durchschnittliche Bestandsmiete in Leipzig liegt aktuell mit 6,40 Euro pro Quadratmeter unter dem Leipziger Durchschnitt“, so Berott. Und auch Mietpreise bei Neuvermietungen von rund 7,40 Euro liege nach seinen Aussagen unterhalb des Marktdurchschnitts. Würde man unter den aktuellen Baupreisen neu bauen, ginge das nur zu Mietpreisen von über 17 Euro pro Quadratmeter. Dafür würden sich einfach nicht ausreichend Mieter finden.

Auch wenn man in diesem Jahr auf die „Neubaubremse“ trete, ändere das nichts am langfristigen Engagement in Leipzig, ergänzt Matthias Wulff, Vonovia-Sprecher für Ostdeutschland. Angefangene Wohnbauprojekte will man auf jeden Fall zu Ende bringen. Vor allem aber will man den Bestand aufwerten.

In den vergangenen zwei Jahren habe Vonovia 30 Millionen Euro investiert, um beispielsweise Dächer zu sanieren, Balkone instand zu setzen oder Reparaturen durchzuführen. Allein für dieses Jahr sind für derartige Arbeiten 29 Millionen Euro geplant. Rund fünf Millionen davon wolle man nach den Worten von Wulff für die „Umsetzung des Klimapfads“ aufwenden. Das Unternehmen hat sich vorgenommen, bis 2045 alle Bestände energetisch zu modernisieren, den Wärmeverbrauch und CO2-Ausstoß zu verringern.

120 Gebäude sollen ans Fernwärmenetz

Heizungen sollen umgestellt beziehungsweise Fotovoltaikanlagen auf Dächern montiert werden. Mit den Stadtwerken stehe man in Kontakt, um mehr Häuser mit Fernwärme zu versorgen. In den nächsten fünf Jahren sollen rund 120 Gebäude ans Fernwärmenetz gehen, sagt Regionalbereichsleiter Berott. „Wo sich eine Fernwärmeversorgung nicht kurz oder mittelfristig realisieren lässt, ersetzen wir alte Anlagen durch Gas-Hybridheizungen. Das senkt den Verbrauch fossiler Brennstoffe erheblich und leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.“ Man versuche, die Investitionen „Warmmieten neutral“ zu gestalten. Einsparungen bei den Betriebskosten sollen Erhöhungen bei den Kaltmieten wettmachen.

Die „Neubaubremse“ soll, so Wulff, nur für 2023 gelten. Die Planungen für neue Bauprojekte würden weitergehen, so dass man bei einer verbesserten Marktsituation schnell loslegen könne. Zu den Projekten, die Vonovia in Leipzig unbedingt umsetzen will, zählt vor allem der Bau von rund 1200 neuen Wohnungen auf ehemaligen Bahnflächen am Bayerischen Bahnhof. „Wir hoffen sehr, dass die Stadt noch in diesem Jahr die Baugenehmigung erteilt.“ Ursprünglich sollten die Wohnungen 2027/2028 bezugsfertig sein. „Das ist, eine rund fünfjährigen Bauzeit vorausgesetzt, nicht mehr zu schaffen.“

Im März ziehen erste Mieter in die Schönefelder Höfe

Bereits begonnene Projekte stellt Vonovia aber in diesem Jahr noch fertig. Dazu gehören 40 seniorengerechte Wohnungen im Kohlweg in Schönefeld. Anfang März sollen die ersten Mieter in die Schönefelder Höfe einziehen. Es handelt sich nach den Worten von Berott um sozial geförderte Neubauwohnungen mit ein bis drei Zimmern und Wohnflächen von 34 bis 73 Quadratmetern. Alle Wohnungen sind barrierefrei und mit dem Aufzug zu erreichen.

Auch Projekte von Deutsche Wohnen in Leipzig sollen fertiggestellt werden. Darunter der Bau von über 200 Wohnungen im Lene-Voigt-Karree in der Göschenstraße und 100 Wohnungen im Mühlenquartier in Lindenthal.