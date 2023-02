Am Dösner Weg in Leipzig hat Vonovia jüngst den Bau von 222 Wohnungen in mehreren Häusern gestartet. 80 Millionen Euro werden dort gleich neben der S-Bahn-Trasse investiert. Es ist das erste Projekt im Rahmen des Großvorhabens Areal Bayerischer Bahnhof.

Deutschlands größter Vermieter Vonovia wird in diesem Jahr keine Neubauprojekte beginnen. Auch in Sachsen will der Konzern bauen. Wie sieht die Zukunft aus?

