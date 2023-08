Baustellen von Astoria bis Fürstenhof – Zuwachs bei Leipziger Hotels

Leipzig. Die Gäste- und Übernachtungszahlen in Leipzig sind im ersten Halbjahr 2023 auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Trotzdem sehen Branchenkenner die derzeit vielen Hotel-Baustellen in der Innenstadt kritisch. Einerseits bringen neue Häuser neue Konzepte, Schwung und Buchungskanäle mit. Andererseits verhindere ein immer größeres Angebot, dass sich die niedrigen Zimmerpreise in der Messestadt (sie liegen 24 Euro netto unter dem bundesweiten Durchschnitt) dauerhaft erhöhen.

Gleichwie: Zeitnah sollen zu den 23 400 Gästebetten in Leipzig noch mehr als 3200 dazukommen. Dabei werden pro Zimmer meist zwei Betten gerechnet. Zuletzt ging das H+Hotel am Gutenbergplatz (122 Zimmer) vom Netz, weil die H-Hotels AG aus Bad Arolsen sich mittlerweile einen neuen Komplex mit 500 Zimmern neben dem Hauptbahnhof schaffen konnte. Die Stadt Leipzig hat die Immobilie am Gutenbergplatz nun zur Unterbringung Geflüchteter gemietet.

Amano baut noch zwei Hotels am Brühl

In diesem Sommer startete die Berliner Kette Amano (das ist Spanisch für „alles beieinander“) mit 56 Serviceapartments für längere Aufenthalte in der Nikolaistraße 57-59. „Schon im ersten Monat lag unsere Auslastung bei fast 90 Prozent“, berichtete Geschäftsführer Ariel Schiff der LVZ. Gleich nebenan läuft nun die Pfahlgründung für zwei weitere Hotels, die bis 2026 auf einem früheren Parkplatz entstehen.

Auf der Seite in Richtung Hauptbahnhof ist dabei ein Amano-Hotel mit Tiefgarage, 274 Zimmern, Sky-Bar und fünf Konferenzsälen vorgesehen. Im Erdgeschoss kommt dazu ein Restaurant mit israelisch inspirierter Küche. Das neue Amano werde dann auch mit den Serviceapartments verbunden, erläutert Schiff. Auf der Seite in Richtung Brühl werde annähernd zeitgleich ein Hotel für die Leonardo-Gruppe errichtet, die ebenfalls Wurzeln in Israel hat. Angekündigt sind hier 165 Zimmer.

Am Eingang der Nikolaistraße entsteht ein neuer Hotel-Komplex. Das Amano-Home mit 56 Apartments in einem Altbau wurde bereits im Juni eröffnet. Nebenan errichtet der Investor jetzt noch zwei neue Hotels, die Anfang 2026 fertig sein sollen. © Quelle: Jens Rometsch

Wenig Fortschritte beim Astoria

Durch die Gerüstplanen kaum zu sehen, aber zumindest mit Hammerschlägen ab und an zu hören sind einige Arbeiter auf der Baustelle vom früheren Nobelhotel Astoria. Dort herrscht aber nur wenig Betrieb. Laut Sascha Hettrich vom Berliner Investor Lianeo Real Estate gab es jüngst noch Absprachen mit dem Denkmalschutz, weshalb größere Baufortschritte hätten warten müssen. Es bleibe aber dabei, dass das Astoria „gegen Ende 2025“ als Vier-Sterne-Plus-Haus neu öffnen soll – samt 250 Zimmern und Suiten, viel Gastronomie und einem Kongresszentrum für bis zu 1000 Gäste.

Am legendären Leipziger Hotel Astoria, das seit mehr als 25 Jahren leer steht, wird beständig gewerkelt. Größere Baufortschritte sind zumindest im Hof aber noch nicht zu erkennen. © Quelle: Jens Rometsch

Im Grandhotel Fürstenhof läuft die Modernisierung, versichert die Leipziger Vicus AG als Eigentümerin. Eventuell könne das traditionsreiche Fünf-Sterne-Haus (96 Suiten) bis zum Jahresende wieder Gäste empfangen. „Auf jeden Fall öffnen wir bis zur Fußball-EM 2024 wieder“, sagte Vorstand Michael Klemmer. Im Luxussegment sei die Nachfrage der Gäste noch etwas verhalten, gab er zu Bedenken. Im benachbarten Travel-24-Hotel, das ebenfalls zur Vicus gehört, habe man den Umbau abgeschlossen. „In den oberen Etagen ziehen gerade Verwaltungsbereiche der Bundespolizei ein.“ Im unteren Teil würden nun rund 100 moderne Zimmer vermietet – statt einst 170.

Im nächsten Winter soll im Gebäude der Löwen-Apotheke doch noch eine Vier-Sterne-Herberge mit 66 Zimmern öffnen. Bereits im Herbst legen im Erdgeschoss das Steakhouse „Bobbys Beef Club“ sowie im Untergeschoss der Musikclub „Nikobar“ los. © Quelle: Jens Rometsch

Löwen-Apotheke mit Steaks und Musikclub

Wieder Hoffnung gibt es für das Gebäude der Löwen-Apotheke, das der Rumpf-Gruppe aus Nordamerika gehört. Im nächsten Winter soll – mit jahrelanger Verspätung – doch noch eine Vier-Sterne-Herberge mit 66 Zimmern in der Grimmaischen Straße 19 loslegen. Name des Betreibers? Noch geheim. Indes zeigen an der Fassade in Richtung Nikolaikirchhof nagelneue Leuchtschriftzüge an, dass im Erdgeschoss in diesem Herbst das Steakhouse „Bobbys Beef Club“ sowie im Untergeschoss der Musikclub „Nikobar“ öffnen werden.

Viel gewirbelt wird für ein Radisson-Hotel (224 Zimmer) in der Berliner Straße 22-30. Dort stehen jetzt vier Stockwerke im Rohbau, sollen im Herbst 2024 erste Gäste empfangen werden. Bereits in sechs Monaten will das erste Leipziger Haus der Schweizer Marke Stay KooooK aufschließen. In der Gottschedstraße 10, gegenüber vom Schauspielhaus, laufen dafür die Fassadenarbeiten an dem Neubau, der 134 Zimmer zählen wird.

Ein Boutique-Hotel „Me and all“ mit 282 Zimmern plant die Düsseldorfer Hotelgruppe Lindner auf dem Krystallpalast-Areal, wo sich entlang der Wintergartenstraße mehrere Kräne drehen. Hingegen ist das Baufeld für eine Drei-Sterne-Herberge der dänischen Marke Zleep Hotel (150 Zimmer) in der Rosa-Luxemburg-Straße 42, am Listplatz, noch nicht aus dem Schlaf erwacht.

