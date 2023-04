﻿Weniger Autospuren am Leipziger Hauptbahnhof: Staus ab nächste Woche

Bereits am Dienstag nach Ostern sollen auf dem City-Ring vor dem Leipziger Hauptbahnhof Markierungsarbeiten beginnen. Das teilte die Stadtverwaltung soeben mit. Ziel der Maßnahme sei, die Zahl der Autospuren in Ost-West-Richtung von bislang vier auf zwei zu verringern.

Leipzig. Autofahrer auf dem nördlichen City-Ring in Leipzig müssen sich in der kommenden Woche auf zusätzliche Staus einstellen. Bereits am Dienstag nach Ostern sollen vor dem Hauptbahnhof Markierungsarbeiten auf der Autotrasse beginnen. Das teilte die Stadtverwaltung soeben mit. Ziel der Maßnahme sei, die Zahl der Autospuren in Ost-West-Richtung von bislang vier auf zwei zu verringern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Eingriff diene vor allem der Entschärfung eines Unfallschwerpunktes, sagte Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Rathaus.

Vor dem Hauptbahnhof Leipzig: Autos müssen neuen Radweg kreuzen

Nach dem Abschluss der Arbeiten – also spätestens Anfang Mai – seien durch den Umbau aber keinerlei Behinderungen für den Autoverkehr mehr zu erwarten, erläuterte Dienberg. Zwar würde der Zufluss auf die dann nur noch zwei Autospuren vor dem Ring dann jeweils im Wechsel durch neue Ampelschaltungen (sowie den Bau einer zusätzlichen Ampel) geregelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Zeit der Grün-Phasen für die Autofahrer von der Brandenburger Straße verkürze sich dadurch ebenso wenig wie die Zeit der Grün-Phasen für die Autofahrer vom Georgiring. Es gebe also nicht allein für Fußgänger und Radfahrer Vorteile durch die Umgestaltung, auch der Autoverkehr fließe ab Anfang Mai flüssiger. Denn dann seien vor dem Bahnhof nicht mehr so viele, mitunter gefährliche Spurwechsel nötig.

Auf den frei werdenden Autospuren werde zunächst ein Radweg in Ost-West-Richtung markiert, hieß es weiter. Dieser soll bis zum Jahresende verlängert werden bis zur Löhrstraße. Allerdings muss der Autoverkehr diesen Radweg dann an mehreren Stellen kreuzen, um beispielsweise in die Kurt-Schumacher-Straße oder (weiterhin auf zwei Spuren) in die Gerberstraße abbiegen zu können.