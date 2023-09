Die Lage beim Wohnungsbau ist schwierig, die eigenen vier Wände sind aber für viele ein Traum. Branchenfirmen beraten an diesem Wochenende – bei einer privat organisierten Wohnbaumesse in der City.

Leipzig. Um etwas gegen die Verunsicherung in der Branche und vieler Kunden zu tun, veranstalten Leipziger Firmen an diesem Wochenende erstmals eine Wohnbaumesse. Sie findet am 16. und 17. September 2023 im Kupfersaal, Kupfergasse 2, in der Leipziger City statt. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt.