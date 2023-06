﻿Wohnungsnot: Freistaat ebnet Weg für Zweckentfremdungsverbote

Leipzig. Wer in Leipzig oder Dresden seine Wohnung zweckentfremdet vermieten will – zum Beispiel als Ferienwohnung über Onlineportale wie AirBnB.de oder Vrbo.de – muss bald mit empfindlichen Strafen rechnen. Denn der Koalitionsausschuss der sächsischen Landesregierung will beiden Städten Zweckentfremdungsverbote ermöglichen. Verstöße werden dann als Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht und können mit bis zu 100.000 Euro geahndet werden. Bestehende Ferienwohnungen sind davon ausgenommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„2500 Wohnungen werden freigelenkt“

Experten erwarten, dass Dresden die gesetzlichen Voraussetzungen innerhalb des nächsten halben Jahres schafft und dann beide Großstädte Verbote erlassen. Die notwendigen Ratsbeschlüsse dürften nur Formalien sein, da die Stadtparlamente in der Vergangenheit vehement diese Voraussetzung gefordert hatten.

„Seit 2018 drängen mehrere Fraktionen des Stadtrates immer wieder auf eineentsprechende Verordnung des Freistaates“, betonte am Mittwoch Mathias Weber, Sprecher für Wohnen und Stadtentwicklung der Ratsfraktion der Leipziger Linken. „Wir gehen davon aus, dass durch eine Verordnung rund 2500 dringend benötigte Wohnungen freigelenkt werden können. Wir hoffen, dass das Gesetz möglichst bald beschlossen wird.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die Grünen machen Druck. „In begehrten Wohnlagen wie etwa der Dresdner Neustadt werden ganze Häuser nur noch als Ferienwohnungen vermietet“, sagt Thomas Löser, wohnungspolitischer Sprecher der grünen Fraktion im Sächsischen Landtag. „In Dresden werden rund 1.500 Wohnungen als Ferienwohnungen genutzt; in Leipzig sind durch Leerstand oder Zweckentfremdung laut Angaben der Stadt aktuell sogar rund 20.000 Wohnungen nicht für Wohnzwecke verfügbar.“

Leipzig will Kontrollen durchführen

Tobias Peter von der Leipziger Stadtratsfraktion der Grünen hat die Stadtverwaltung am Mittwoch aufgefordert, „zügig und parallel zu den Beratungen im Landtag“ die Grundlagen für eine Zweckentfremdungssatzung zu schaffen. „Wir erwarten, dass unmittelbar nach dem Landtagsbeschluss ein Entwurf für eine Zweckentfremdungssatzung vorliegt“, sagte er am Mittwoch. „Nach jahrelangem Warten duldet das Verbot in Leipzig keinen Aufschub.“

Die Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (Linke) will erreichen, dass in Leipzig „entweder im gesamten Stadtgebiet oder in bestimmten Vierteln“ ein Zweckentfremdungsverbot gilt. „Das muss die Verwaltung auch kontrollieren und das dafür notwendige Personal einstellen“, erklärte sie auf LVZ-Anfrage. Der Freistaat müsste den Kommunen die Mehrkosten erstatten, die für solche Kontrollen anfallen. Erste Überlegungen gehen davon aus, dass Leipzig dafür bis zu zehn Stadtbedienstete einsetzen könnte.

„In Leipzig werden dauerhaft bis zu 2000 Wohnungen als Ferienwohnungen angeboten, davon 80 Prozent komplette Wohnungen“, listet Nagel auf. Außerdem hat die Stadt ermittelt, dass in Leipzig jährlich bis zu 500 Wohnungen neu zweckentfremdet werden – vor allem als Ferienwohnungen und durch gewerbliche Nutzungen. Weil sich auf diese Art mehr Geld als mit Monatsmieten verdienen lässt, würden manche Vermieter ihr Eigentum generell dem Mietmarkt entziehen.

Mieter dürfen nicht unerlaubt untervermieten

Im Leipziger Rathaus wird betont, dass für gewerblich genutzte Immobilien regelmäßig Bestandsschutz besteht. Zudem stelle umzugsbedingter Leerstand keine Wohnraumzweckentfremdung dar, heißt es. Doch auch dort will die sächsische Landtagskoalition einiges neu regeln: So soll künftig nur noch ein Wohnungsleerstand von maximal einem Jahr toleriert werden. Das soll verhindern, dass neu gebaute Wohnungen in guten Stadtlagen aus spekulativen Gründen ewig leer stehen – um Steuern abzuschreiben und auf noch höhere Mieteinnahmen zu hoffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Branchenportal AirDNA hat zuletzt mehr als 1500 private Unterkünfte in Leipzig aufgelistet, vor allem in der Innenstadt, aber auch in den beliebten Szenevierteln im Süden, Westen und Osten. In Dresden waren es 1400 Angebote – ebenfalls vor allem in guten Gegenden.

Für Leipzigs Mieter sind Plattformen wie Airbnb keine Option, um die eigene Unterkunft zu offerieren. Denn ohne Zustimmung des Vermieters dürfen sie ihre Wohnung nicht bei Airbnb oder anderen Portalen anbieten. Juristisch wäre dies eine „unberechtigte, unzulässige Untervermietung“, so Experten. Wer dies dennoch tue, riskiere eine Kündigung.

LVZ