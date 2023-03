﻿Zeppelinbrücke: Für solche Baustellen gibt es keinen idealen Termin

Noch rollt der Verkehr – für Autos einspurig – über die Zeppelinbrücke in der Leipziger Jahnallee.

Ob es klug ist, die Zeppelinbrücke schon bald zwei Jahre lang für den Autoverkehr zu sperren, wurde in Leipzig schon heiß diskutiert. Doch Fußball-Europameisterschaft 2024 hin oder her – jeder andere Termin wäre auch nicht sonderlich besser, meint Jens Rometsch in seinem Kommentar.

