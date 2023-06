Leipzig. Jugendbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne) und Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) haben am Donnerstag gemeinsam den Neubau der Grundschule Böhlitz-Ehrenberg eröffnet. Mit der Erweiterung kann die Schule mit Beginn des neuen Schuljahres nun insgesamt 448 Schülerinnen und Schüler begrüßen, wie die Stadt mitteilte. Damit bietet sie Raum für 112 zusätzliche Grundschulplätze in den Stadtbezirken West und Nordwest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich freue mich sehr für den Ortsteil Böhlitz-Ehrenberg über die Fertigstellung der Grundschule“, erklärt Felthaus. „Nach der länger dauernden Bauzeit können die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerschaft und natürlich auch die Eltern endlich ihre Schule mit uns gemeinsam eröffnen und sich über die modernen Lehr- und Lernmöglichkeiten freuen.“

Lesen Sie auch

Dienberg ergänzt: „Mit dem Neubau der Grundschule wird der Schulcampus Böhlitz-Ehrenberg als zukunftsfähiger Lernort vervollständigt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bauarbeiten dauerten seit 2014 an

Seit 2014 wurden in vier Bauabschnitten für rund zehn Millionen Euro das Schulgebäude, die Mensa sowie die Pausen- und Sportfreiflächen erneuert und erweitert. In der langen Bauzeit hatten die Baufirmen stark mit Material- und Personalmangel zu kämpfen, was die Fertigstellung mehrfach verzögerte.

Auch ungeplante „Schätze“ haben für Mehraufwand gesorgt. So wurde beim Abbruch ein Wandbild der dritten Weltfestspiele aus dem Jahr 1951 an einer überbauten Außenwand gefunden. Dieses Wandbild wurde erhalten, als Kulturdenkmal bestätigt und im Mai 2020 in die Kulturdenkmalliste des Freistaates Sachsen eingetragen.

LVZ