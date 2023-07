Wer in Sachsen studieren will, braucht ein gutes Abi

Leipzig/Dresden. Wer in Sachsen studieren möchte, benötigt in vielen Fällen ein gutes Abitur, um einen Platz zu bekommen. Im Freistaat gibt es im Wintersemester 2023/24 mehr zulassungsbeschränkte Studiengänge als im Bundesdurchschnitt. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Centrums für Hochschulentwicklung hervor.

Demnach haben 38,4 Prozent aller Studiengänge in Sachsen einen sogenannten Numerus Clausus (NC). Dieser regelt, wie viele Studierende in einem Semester angenommen werden können und welche Zugangsvoraussetzungen sie erfüllen müssen. Im Vergleich zum Wintersemester 2022/23 ist dieser Anteil der zulassungsbeschränkten Studienangebote um 1 Prozentpunkt gestiegen. Der bundesweite Anteil an NC-Fächern sank hingegen in den vergangenen Jahren tendenziell.

Bundesweit sank die NC-Quote vom vergangenen Wintersemester zum kommenden um 1,8 Prozentpunkte auf 37,9 Prozent. Hamburg liegt mit 62,8 Prozent an der Spitze, den geringsten Anteil an zulassungsbeschränkten Studienangeboten hat Thüringen mit 19,6 Prozent. Im Ländervergleich liegt Sachsen damit auf Platz 7.

Leipzig nähert sich beim NC Dresden an

In Leipzig, weiterhin ein begehrter Studienort, ist weiter mehr als die Hälfte der Studienangebote zulassungsbeschränkt. Allerdings sank dort der Anteil der Fächer mit Numerus clausus um 9 Prozentpunkte und näherte sich somit etwas der Dresdner NC-Quote an. Dort stieg der Anteil von Studiengängen mit Numerus clausus gegen den Trend von 34 Prozent auf 41 Prozent.

Am häufigsten sind in Sachsen Studienangebote in den Rechts-, Wirtschafts-, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften zulassungsbeschränkt (38,5 Prozent), Studienangebote in den Ingenieurwissenschaften hingegen sind es nur etwa zu einem Achtel (15,3 Prozent).

