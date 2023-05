﻿Anklage erhoben: Mutmaßliche Rechtsterroristen aus Thüringen wollten offenbar Menschen töten

Karlsruhe/Eisenach. Die Bundesanwaltschaft hat vor dem Staatsschutzsenat des Thüringer Oberlandesgerichts Anklage gegen vier Männer erhoben. Ihnen wird unter anderem die Bildung einer rechtsextremen terroristischen Vereinigung, mehrfache gefährliche Körperverletzung sowie Landfriedensbruch vorgeworfen.

Gemeinsam mit insgesamt rund zehn Männern sollen die Angeklagten die Kampfsportgruppe „Knockout 51“ gegründet haben. Ziel sei es unter anderem gewesen, Polizisten und Angehörige der linken Szene anzugreifen. Später sei es sogar darum gegangen, politische Gegner zu töten. Wie die Bundesanwaltschaft am Montag mitteilte, war die Anklage schon Anfang Mai erhoben worden.

Der Bundesanwaltschaft zufolge lockte „Knockout 51“ unter dem Deckmantel des Kampfsporttrainings junge, nationalistisch gesinnte Männer an, um diese mit rechtsextremem Gedankengut zu indoktrinieren. Man habe sich gegenseitig für Gewalttaten ausgebildet. Rädelsführer der Gruppe war demnach Leon R., der bis zu seiner Festnahme im April 2022 die rechtsextreme Kneipe „Bull’s Eye“ in Eisenach betrieb.

NPD-Zentrale zum Kampfsporttraining genutzt

Für ihre Kampfsportrainings nutzte die Gruppe den Ermittlungen zufolge unter anderem die NPD-Zentrale im „Flieder Volkshaus“ in Eisenach. Die mutmaßlichen Terroristen haben demnach auch versucht, in Eisenach einen „Nazi Kiez“ zu schaffen. Bei sogenannten Kiezstreifen, am Rande von Veranstaltungen im „Flieder Volkshaus“ und bei Demonstrationen, sei es aus der Gruppe heraus regelmäßig zu schweren Gewalttaten gekommen. Auf all das hatten Akteure vor Ort jahrelang immer wieder hingewiesen, bevor die vier nun angeklagten Männer im April 2022 festgenommen wurden. Sie sitzen seither in Untersuchungshaft.

Das „Flieder Volkshaus“ und auch einzelne Mitglieder von „Knockout 51“ wurden immer wieder aus dem linksextremen Spektrum heraus angegriffen. So gab es etwa im Oktober und im Dezember 2019 Angriffe auf Leon R. und seine Kneipe, die der mutmaßlich linksextremen Gruppe um Lina E. zugerechnet werden. Solche Angriffe waren nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft Grund dafür, dass sich bei „Knockout 51“ etwas änderte: Spätestens ab April 2021 habe die Gruppe bewusst die Auseinandersetzung mit Anhängern der militanten Antifa gesucht, um unter dem Deckmantel der Selbstverteidigung tödliche Gewalt anwenden zu können.

Für diesen Kampf stattete sich die Gruppe laut Anklage mit Messern und anderen Hieb- und Stichwaffen aus und hielt Schießtrainings ab. Trotz ihrer Provokationen, so die Anklage, fanden aber keine weiteren linksextrem motivierten Überfälle mehr statt, die „Knockout 51“ zu einem tödlich wirkenden Gegenschlag hätte nutzen können.

Gewalt auf Großdemo in Leipzig

Konkret werden den Angeklagten 14 Taten vorgeworfen, die meisten davon in Thüringen. Dabei sollen sie mehrmals vermeintliche und tatsächliche Anhänger der linken Szene brutal zusammengeschlagen haben. Die Gruppe soll aber auch bei „Querdenken“-Demonstrationen in Berlin, Kassel und Leipzig gewalttätig geworden sein. So soll sich „Knockout 51“ auch an der Gewalt gegen Polizisten und Gegendemonstranten beteiligt haben, mit der Neonazis und Hooligans im November 2021 einen „Querdenken“-Marsch auf dem Ring um die Leipziger Innenstadt erzwungen hatten.