﻿Thomanerchor stimmt in Berlin auf Jubiläum ein

Der Thomanerchor stimmt in Berlin auf das Jubiläumsjahr „Bach 300“ ein. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) dankte dem Bund für die finanzielle Unterstützung der Feierlichkeiten in Leipzig.

In Leipzig wird in diesem Jahr der 300. Jahrestag von Johann Sebastian Bachs Amtsantritt als Thomaskantor gefeiert. In Berlin machte Sachsen schon einmal Werbung.