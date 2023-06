﻿Leipzig wächst bis 2040 weiter – Umland hat zu kämpfen

Leipzig. In Leipzig könnten im Jahr 2040 bis zu 672.200 Einwohner leben. Das geht aus der Bevölkerungsvorausberechnung hervor, die am Donnerstag das Statistische Landesamt des Freistaates veröffentlicht hat. Leipzig ist darin der große Gewinner der Bevölkerungsentwicklung – selbst bei den ungünstig gerechneten Szenarien 2 und 3 wird Leipzig im Jahr 2040 noch auf 654.860 beziehungsweise 637.960 Einwohner kommen – und auch damit deutlich vor der Landeshauptstadt Dresden liegen, der maximal 577.940 Einwohner vorhergesagt werden. Wermutstropfen ist allerdings, dass die zehn sächsischen Landkreise sowie die Stadt Chemnitz schrumpfen werden – die Zahl der Sachsen könnte dadurch von 4.043.000 (2021) auf bis zu 3.727.220 (2040) zurück gehen, so die Statistiker in Kamenz.

Erzgebirgskreis verliert massiv Einwohner

Unter dem durchschnittlich prognostizierten Bevölkerungsschwund liegen nur die beiden Landkreise Leipzig und Nordsachsen – also diejenigen, die unmittelbar an die am stärksten wachsende Stadt Leipzig grenzen. So wird erwartet, dass die Bevölkerung im Landkreis Leipzig um maximal vier Prozent und im Landkreis Nordsachsen um maximal sechs Prozent zurückgeht. Mit einem Verlust fast jeder fünften Person (18 Prozent in Variante 3) wird dagegen dem Erzgebirgskreis der höchste Rückgang vorhergesagt. Darüber hinaus werden die Landkreise Zwickau, Mittelsachsen, Görlitz und der Vogtlandkreis in allen drei Varianten voraussichtlich mehr als zehn Prozent der Bevölkerung verlieren.

© Quelle: Grafik: LVZ

Ein ähnliches Schicksal erwartet die Mehrzahl der sächsischen Gemeinden. Von den 415 kreisangehörigen Kommunen können in Variante 1 nur 43 Bevölkerungsgewinne verzeichnen, in Variante 2 noch 24 sowie in Variante 3 noch 16. Dabei konzentrieren sich diese Gewinne auf das Umland von Leipzig und Dresden.

Doch auch rings um Leipzig beschränkt sich das Wachstum auf nur wenige Orte (siehe Tabelle). Vom Abwärtstrend erfasst werden nach den Berechnungen der Statistiker auch Gemeinden wie zum Beispiel Torgau (-9,1 Prozent), Bad Düben (-8,3 Prozent), Grimma (-7,7 Prozent), Borna (-6,2 Prozent), Wurzen (-4,0 Prozent), Böhlen (-3,7 Prozent), Delitzsch (-3,4 Prozent), Markkleeberg (-3,3 Prozent), Eilenburg (-1,2 Prozent) und Schkeuditz (-1,2 Prozent).

Wanderungsgewinne halten weiter an

Sowohl für den Wanderungsaustausch mit dem Bundesgebiet als auch mit dem Ausland kann Sachsen bis 2040 weiter mit Wanderungsgewinnen rechnen, die sich jedoch verringern. Im berechneten Zeitraum belaufen sich die Wanderungsgewinne mit dem Bundesgebiet und dem Ausland in der optimalen Variante 1 auf 364.000 Personen, in Variante 2 auf 320.000 und in Variante 3 auf 277.000.

Weiter abnehmen wird in Sachsen die erwerbsfähige Bevölkerung im Alter von 20 bis unter 68 Jahren. Diese Gruppe besteht derzeit aus 2,41 Millionen Personen; Ende 2040 werden es zwischen 187 900 (Variante 1) und 266 900 Arbeitnehmer (Variante 3) weniger sein. Dies entspricht einer Verringerung zwischen 8 Prozent (Variante 1) und 11 Prozent (Variante 3).

Eine positive Vorausschau gibt es bei der Geburtenentwicklung: Obwohl die zusammengefasste Geburtenziffer seit 2017 rückläufig ist und im Jahr 2021 bei 1,53 Kindern je Frau lag, gehen die Statistiker von leicht steigenden Zahlen bis zum Jahr 2030 aus. So soll die Kinderzahl je Frau bis 2030 in Variante 1 auf 1,65 steigen, in Variante 2 auf 1,55 und nur noch in der Variante 3 bei 1,45 liegen. Anschließend bleibe die zusammengefasste Geburtenziffer bis zum Jahr 2040 auf dem Niveau von 2030, heißt es.

Was machen die Flüchtlinge aus der Ukraine?

Die Statistiker räumen ein, dass es in ihren Berechnungen auch Unschärfen gibt. So seien die Auswirkungen der Zuwanderung insbesondere aus der Ukraine im Jahr 2022 schwer einzuschätzen, heißt es. Neben dem Umfang der Zuzüge stelle sich auch die Frage nach dem zeitlichen Verlauf sowie der Bleibewahrscheinlichkeit. „Im Ergebnis der getroffenen Annahmen zu den ukrainischen Schutzsuchenden geht das Statistische Landesamt davon aus, dass rund 52.000 ukrainische Schutzsuchende in Sachsen verbleiben“, heißt es in der Vorausberechnung.

