﻿Sachsen hat ein Alkoholproblem

Der Konsum der Droge Crystal bleibt hoch, der Beratungsbedarf bei Cannabis steigt. Doch Alkohol spielt als Droge eine größere Rolle. Bei der Zahl der Süchtigen belegt Sachsen einen Spitzenplatz.

Leipzig. Jeder kann süchtig werden – Psychologen und Beratungsstellen kennen das aus Erfahrung. Der Verlust eines geliebten Menschen oder des Arbeitsplatzes, zu hohe Ansprüche an sich selbst oder Einsamkeit, all das kann so unerträglich sein, dass man Ablenkung oder sogar Betäubung sucht. Mit schwerwiegenden Folgen für Körper und Psyche. 45 000 Menschen haben im vergangenen Jahr Hilfe bei Suchtberatungsstellen gesucht, wie ein aktueller Bericht der Sächsischen Landesstelle zeigt. Die meisten wurden dabei stationär, also vor allem in Krankenhäusern behandelt.