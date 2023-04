﻿Elefantenhaus wieder geöffnet – erstmals drei Elefantenbabys gleichzeitig zu sehen

Unbemerkt von den Pflegern hat es am frühen Samstagmorgen den nächsten Elefantennachwuchs im Zoo Leipzig gegeben. Es ist innerhalb von sieben Monaten schon der dritte.Um 5.44 Uhr hat Rüssel-Chefin Kewa (40) ein weibliches Jungtier zur Welt gebracht. Foto am 29.04.2023 in Leipzig (Sachsen).

© Quelle: Christian Modla