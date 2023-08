Elefantenhaus ist wieder offen – Jungtier Nummer vier kann besucht werden

Leipzig. Das Elefantenhaus im Leipziger Zoo ist wieder geöffnet. Damit können Besucherinnen und Besucher nun auch den jüngsten Elefantennachwuchs sehen: Baby Nummer vier war am Sonnabend zur Welt gekommen. Es handelt sich um die Tochter von Kuh Rani (15) und Bulle Voi Nam (21).

Zusammenführung mit der Herde hat begonnen

Das Kalb von Kuh Rani (vorn) mit seiner Halbschwester Bao Ngoc auf der Innenanlage im Leipziger Zoo. © Quelle: Zoo Leipzig

In den nächsten Tagen werden Rani und ihr Nachwuchs schrittweise mit dem Rest der Elefantenherde zusammengeführt. Als erstes traf die Kleine am Dienstagmorgen Elefantenkuh Thuza (14) und Tochter Bao Ngoc (sieben Monate) direkt und ohne Absperrung. Die kleine Bao Ngoc ist sehr interessiert an ihrer Halbschwester und sucht immer wieder den Kontakt. Leitkuh Kewa und die anderen Jungtiere und Mütter haben bislang Sichtkontakt zum Neuzugang.

„Die Zusammenführung werden wir behutsam und je nach Situation vornehmen. Auch werden wir uns vorbehalten, das Haus erneut vorübergehend zu schließen, sollte Mutter Rani allzu nervös reagieren. In diesem Fall werden wir ihr die notwendige Ruhephase einräumen“, betont Seniorkurator Johannes Pfleiderer.

Kalb hatte anfangs Schwierigkeiten mit dem Trinken

Das vierte Jungtier innerhalb von zehn Monaten im Leipziger Zoo hatte an seinen ersten beiden Lebenstagen kein stabiles Trinkverhalten gezeigt, deshalb wurde der Elefantentempel für den Besucherverkehr geschlossen, um Mutter und Kind Ruhe zu geben. „Die ersten Tage sind immer die schwierigsten, und es braucht Zeit, bis sich eine stabile Mutter-Kind-Bindung und ein kontinuierliches Trinkverhalten ausprägen. Wir sind erleichtert, dass wir seit Montagmorgen das Kalb regelmäßig beim Trinken beobachten können und Rani sich fürsorglich um ihre Tochter kümmert, die sich regelmäßige Schlafeinheiten gönnt. Jedoch müssen wir nach wie vor die Situation im Auge behalten, bis sich für Rani und ihr Jungtier eine Normalität im Umgang miteinander eingestellt hat“, so Zoodirektor Jörg Junhold.

