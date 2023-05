﻿Führungen durch den Wildpark Leipzig – Drehort für „Tierärztin Dr. Mertens“

Die Familienserie „Tierärztin Dr. Mertens“ läuft wieder mit großem Erfolg in der ARD. Seit der ersten Folge 2005 ist der Leipziger Schauspieler Thorsten Wolf dabei. Parallel zur Ausstrahlung der achten Staffel bietet er Führungen durch den Leipziger Wildpark an – einen der Drehorte der Serie.

Leipzig.  Voller Erfolg für „Tierärztin Dr. Mertens“: Auch die achte Staffel der ARD-Familienserie aus dem Leipziger Zoo fährt Top-Einschaltquoten ein. Aktuell ist sie dienstagabends die meistgesehene TV-Sendung mit 4,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Was viele Menschen nicht wissen: Oftmals sind die kranken Tiere, die von der Tierärztin behandelt werden, gar keine Tiere aus dem Leipziger Zoo. Die Serie wird an verschiedenen Orten in Leipzig und außerhalb gedreht.