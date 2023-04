﻿DDR-Schlagerstar Frank Schöbel: Autobiografie beantwortet 365 Fragen seiner Fans

Leipzig. Die Fans von Frank Schöbel haben es sich gerade auf den Stühlen bequem gemacht, da reißt er sie schon wieder hoch: Mit seinem Song „Unzerstörbar“ beginnt der 80-Jährige seine Buchmesse-Lesung in der LVZ-Kuppel. Stimmung, Jubel, Beifall, Begeisterung – das alles hat er von der ersten Minute an sicher. Natürlich werden auch jede Menge Fotos und Handy-Videos gemacht.

DDR-Schlagerstar mit Lederjacke

Der gebürtige Leipziger stellt seine neue Autobiografie „Danke, liebe Freunde“ vor. Die erste Autobiografie hat er schon vor 22 Jahren veröffentlicht. In der neuen, die auf Wunsch des Verlags zustande kam, beantwortet er nun 365 häufig gestellte Fragen seiner Fans. Flott und temperamentvoll, schier ohne Atempause und mit inhaltlichen Sprüngen, rast der DDR-Schlagerstar bei seiner Lesung durch die Kapitel, spricht jedermann mit „Du“ an, redet und erzählt in herrlichstem Sächsisch, untersetzt mit Berliner Dialekt. Dazu werden Fotos eingeblendet: Mutter und Vater Schöbel, Franks erste Autogrammkarte, seine Armeezeit, Dreharbeiten für „Reise ins Ehebett“, Geschirrspülen in einer Gaststätte, Weihnachtsshow mit seiner Familie, Urlaub mit den Töchtern. Zack, zack, zack geht es vorwärts im Programm, und man kann den 80-jährigen Lockenkopf mit der Lederjacke nur bewundern für so viel jugendliche Frische und Ausstrahlung.

Kindheit in Leipzig – Ausreise kam nicht in Frage

Gern erinnert sich Frank Schöbel an Orte seiner Kindheit: die Hüfferstraße in Schleußig, die Tschaikowskistraße 23 im Waldstraßenviertel oder seine Konfirmation in der Thomaskirche. Ein Diamant-Fahrrad und eine Gitarre hat er zur Konfirmation geschenkt bekommen, das Fahrrad besitzt er noch heute. 13-mal ist seine allein erziehende Mutter mit ihren beiden Söhnen in Leipzig umgezogen, 1973 siedelte sie als Rentnerin in den Westen über. Der Bruder hatte die DDR bereits 1956 verlassen. Für Frank Schöbel kam die Ausreise nicht in Frage – aus Treue zum Publikum, wie er sagt, und weil er nicht den Drang nach einem Westauto gehabt habe. „Ich fuhr Wartburg, und das fand ich in Ordnung.“

Frank Schöbel hat bei seiner Lesung in der LVZ-Kuppel genauso viel Spaß wie das Publikum. © Quelle: Christian Modla

Mittlerweile 380 Songs hat der klassisch ausgebildete Sänger Frank Lothar Schöbel geschrieben, komponiert oder getextet. Manche sind Schlager, manche mehr Pop, wieder andere gehen ins Rockige. „Ich bin Sänger, und tschüs“, stellt er im Gespräch mit Norbert Wehrstedt klar. „Frankyboy“ hat Lieder für Karel Gott geschrieben, für seine beiden Ex-Ehefrauen Chris Doerk und Aurora Lacasa – am meisten aber für sich selbst. Christian Steyer, Sprecher von „Elefant, Tiger & Co“, war mal der Chef von Schöbels Band – bis er es selber wurde.

Neue CD mit Song für Demenzkranke

Bis heute hält er fast jeden Tag Ideen oder Textzeilen in seinem Taschenkalender fest, die er später auf den Computer überträgt. Radio hört er nur selten, um beim Schreiben unbeeinflusst zu bleiben. „Wenn du lachst, scheint die Sonne“ heißt einer seiner neuen Songs, den er vielleicht auf seiner nächsten CD veröffentlicht, die 2024 erscheinen könnte. Oder eben dann, wenn sie fertig ist. „Auf der Reise ins Vergessen“ heißt ein anderer Song, geschrieben für Demenzkranke, mehr noch für deren Angehörige.

Eine schwere Corona-Infektion hat der einstige DDR-Topstar („Wie ein Stern“, „Gold in deinen Augen“) überstanden. Körperlich fit hält er sich mit Fußballspielen in einer Ü-80-Mannschaft, „und ich freue mich jedes Mal, wenn ich Tore schieße.“ Auf den MDR ist er nicht mehr gut zu sprechen, weil der ihm keine Geburtstagsshow zum 80. spendierte, sondern die vom 75. noch einmal ausstrahlte. Das Publikum will von Frank Schöbel wissen, was seine Töchter machen: Odette (44) hat er während der Buchmesse in Leipzig getroffen – sie ist Bühnenbildnerin, steht lieber hinter der Bühne. Dominique (46) tritt derzeit als Sängerin in einer Abba-Show auf.