﻿Elefantenbaby getauft: Kleines Mädchen heißt jetzt „Kostbares Juwel“

Leipzig. Das fünf Wochen alte Elefantenmädchen im Leipziger Zoo hat den Namen Bào Ngoc bekommen, zu deutsch „kostbares Juwel“. Die Taufe fand am Donnerstag vor Hunderten Schaulustigen auf der Freianlage des Elefantengeheges statt.

Zur Feier des Tages war jede Menge Obst und Gemüse auf der Anlage ausgelegt. Besonders die Elefantenmütter Pantha und Thuza ließen es sich schmecken. Die LVZ begleitete die Taufzeremonie im Video.

Ihre Knirpse Akito (viereinhalb Monate) und Täufling Bào Ngoc wuselten zwischen den Beinen der Mütter herum. Anschließend gingen alle in den Elefantentempel zum fröhlichen Babyschwimmen in der großen Badewanne.

Bei der Taufe waren der vietnamesische Botschafter Vu Quang Minh und seine Frau Nguyen Minh Hanh vor Ort, die auch die Patenschaft für das kleine Mädchen übernahmen. © Quelle: André Kempner

Beliebter Mädchenname in Vietnam

Der Namensvorschlag für das zehnte und jüngste Mitglied der Leipziger Dickhäuter-Herde kam vom vietnamesischen Botschafter-Ehepaar in Deutschland. Das hatte wiederum die vietnamesische Gemeinde Leipzig in die Suche einbezogen. „Bào Ngoc ist ein sehr beliebter Name in Vietnam, viele niedliche Babys heißen so“, erzählten Botschafter Vu Quang Minh und seine Frau Nguyen Minh Hanh. Sie übernahmen auch gleich die Patenschaft für ein Jahr im Wert von 6000 Euro.

Nach der Taufe ging es für die Elefantenkinder und ihre Mütter zum Baden in den Elefantentempel. © Quelle: André Kempner

Tierpfleger trafen die Auswahl unter drei Vorschlägen

Die vietnamesischen Gäste hatten dem Zoo noch zwei andere Vorschläge gemacht: An Khang (sicher, wohlbehütet, gesund) und Tuyet Mai (Blüte im Schnee). Die Entscheidung trafen letztlich die Tierpfleger. Der Name sollte sich gut rufen lassen und deutlich von den anderen Elefantennamen unterscheiden. „Das Elefantenbaby ist nicht nur ein Wonneproppen, sondern für uns tatsächlich ein kostbares Juwel“, freute sich Zoochef Jörg Junhold. Bis zum Sommer werden im Leipziger Zoo noch zwei weitere Elefantenbabys erwartet.

Der frühere Zoo-Kurator Gerd Nötzold (kariertes Hemd) hatte 1987 in Vietnam mehrere asiatische Elefanten, darunter Hoa (klein) und Dac Lac (links), für den Transport nach Leipzig abgeholt. © Quelle: privat

Vor 20 Jahren: Vater Voi Nam ebenfalls von Botschafter getauft

Vor mehr als 20 Jahren war zur Taufe von Voi Nam, dem Vater der beiden Kleinen, ebenfalls der damalige vietnamesische Botschafter in den Zoo gekommen. Die Eltern von Voi Nam, sprich die Großeltern von Akito und Bào Ngoc, waren in den 1980er-Jahren aus einem Lager für Arbeitselefanten in Vietnam geholt worden. Der ehemalige Seniorkurator Gerd Nötzold hatte mehrere asiatische Elefanten auf dem Seeweg nach Leipzig gebracht.