Zweifel am Video: Leipzigs Zoochef glaubte nicht an entlaufene Löwin

Leipzig. Das Wildtier, das vorige Woche bei Kleinmachnow in Brandenburg gesichtet und mit einem Polizei-Großeinsatz gesucht wurde, ist keine Löwin. Nach einer Laboranalyse von Kot- und Haarproben steht das nun fest. Für Leipzigs Zoochef Jörg Junhold kommt dieses Ergebnis nicht überraschend: „Ich habe von Anfang an gesagt, das kann kein Löwe sein.“ Rückenlinie und Schwanz würden nicht zu einem Löwen passen, deshalb habe er an der Raubtier-Geschichte gezweifelt.

Junhold: Vermisster Löwe wäre Behörden gemeldet worden

Das zu nächtlicher Stunde aufgenommene Video hat sich Leipzigs Zoochef angeschaut, fand es aber nicht besonders aussagekräftig: „Es war sehr kurz, dauerte nur wenige Sekunden und endete genau da, wo es interessant geworden wäre, nämlich als das Tier gefressen hat.“ Junhold ist sich sicher, dass ein vermisster Löwe den Behörden gemeldet worden wäre, auch bei einem Tier aus Privathaltung: „Alles andere wäre ja kriminell.“ Dafür sei Deutschland zu gut organisiert, was die Kontrollen angeht.

Zusammenarbeit von Zoo Leipzig und Berliner Institut

Ob es allerdings ein Wildschwein ist, ist noch nicht definitiv sicher. Das endgültige Ergebnis von Laboranalysen durch das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) steht noch aus, da es sich um komplexe und langwierige Untersuchungsvorgänge handelt. Auch der Leipziger Zoo arbeitet mit dem namhaften Berliner Forschungsinstitut zusammen. So wurde 2018 gemeinsam ein Schwangerschaftsabbruch bei der Leipziger Elefantenkuh Thura vorgenommen.

Löwenausbruch 2016 im Leipziger Zoo

Mit entlaufenen Raubtieren kennt sich der Leipziger Zoo aus: Im September 2016 brachen die jungen Löwen Majo und Motshegetsi aus der Löwensavanne aus. Die erst 15 Monate alten Brüder überwanden an einem Morgen vor Zooöffnung den Wassergraben und flüchteten ins Gebüsch gegenüber. Der Zoo setzte seinen Notfallplan in Gang und versuchte, beide Tiere mit Narkosepfeilen zu betäuben und ohne Verluste einzufangen. Bei Löwe Majo gelang es, er wurde mit provisorischen Absperrungen in die Anlage zurückgedrängt. Bei seinem Bruder Motshegetsi gelang es nicht, er durchbrach trotz Narkosemittel den Zaun und wurde letztlich erschossen. Da der Zoo noch geschlossen war, bestand keine Gefahr für die Besucher.

Löwin Kigali hält sich mit ihrem vierköpfigen Nachwuchs derzeit im rückwärtigen Bereich auf. © Quelle: Zoo Leipzig

Zoo Leipzig kann mit echten Löwen punkten

Majo lebte danach einige Zeit allein, bis die junge Löwin Kigali nach Leipzig kam. Die beiden rauften sich als Paar zusammen und bekamen mehrfach Nachwuchs. Inzwischen ist auch Löwe Majo verstorben, der als alleinerziehender Vater von Drillingen berühmt wurde. Vor seinem Tod hat er in Leipzig nochmals vier Jungtiere hinterlassen. Sie sind gerade mal zweieinhalb Wochen alt und werden von Löwin Kigali im rückwärtigen Bereich alleine versorgt.

LVZ