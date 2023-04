﻿Made in Borna: Kleine sächsische Firma bringt neuen Elektro-Zweisitzer auf den Markt

Im Autoland Sachsen will sich ein weiterer Hersteller etablieren. Die Firma Ari Motos mit Sitz in Leipzig und Borna baut Elektrofahrzeuge vorwiegend für Geschäftsleute zusammen. Das neueste Modell Ari 902 könnte aber auch für Privatkunden interessant sein.

Die Gründer der Firma Ari Motors, Daniel Jacob (links) und Thomas Kuwatsch, stellen am Störmthaler See den neuen Elektro-Kleinwagen Ari 902 vor.

Leipzig/Borna. Im Autoland Sachsen gibt ein weiterer Player Gas – die Firma Ari Motors mit Sitz in Leipzig (Zentrale) und Borna (Werkstatt, Lager). Das kleine Unternehmen bringt ausschließlich Elektrofahrzeuge an den Start. Die sind zwar nicht lupenrein „made in Germany“, aber in Sachsen werden sie zum fertigen Leichtfahrzeug gemacht. Die Fahrgestelle kommen aus China, die Aufbauten – Pritsche, Koffer, Kipper, Kasten, Regal, Kühlaufbau oder vielleicht ein Alkoven mit Solarpanel – werden in Ricany bei Prag hergestellt. In der Lausicker Straße in Borna werden die Komponenten zusammengesetzt und „eingedeutscht“, sprich sie erhalten bis zu 30 elektronische und mechanische Umbauten, um Haltbarkeit und Beständigkeit zu garantieren.

Der neue Elektro-Zweisitzer Ari 902 ist der erste Personenwagen des sächsischen Herstellers Ari Motors. © Quelle: Dirk Knofe

Ari ist das japanische Wort für Ameise, und so sollen die Fahrzeuge auch sein – klein, kompakt, leistungsstark. 45 verschiedene Varianten sind derzeit erhältlich, von Moped über Trike bis Minitransporter. Alle ganz individuell nach Kundenwünschen konfigurierbar. Ganz neu auf dem Markt ist das Modell Ari 902, ein kleiner Elektro-Zweisitzer mit Chic, Charme und Stauraum für 760 Liter Gepäck. Von der Optik her der erste Personenwagen des Leipziger Unternehmens. Der Zwerg fährt bis zu 90 Stundenkilometer schnell und schafft je nach Größe des Akkus 110 bis 200 Kilometer Reichweite. Danach muss er für fünf Stunden an die Ladestation. Die Verbrauchskosten belaufen sich auf etwa 3,50 Euro pro hundert Kilometer. Das Basismodell „Pure“ kostet 13 990 Euro netto, das heißt für Privatkunden 16.648 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Die Leipziger Leichtfahrzeug-Spezialisten betonen: Ihre Wagen sind keine rollenden Wohnzimmer mit High-Tech-Ausstattung. Eher praktische Werkzeuge, nicht für die Urlaubsfahrt an die Ostsee gedacht, sondern für alltägliche kurze Wege ohne großes Gepäck. Um die zulässigen 630 Kilo Gesamtgewicht einzuhalten, wird auf Schnickschnack verzichtet. „In der Tür ist kein Dämmmaterial, deshalb macht sie beim Zuwerfen Peng statt Plopp“, erläutert Mitgründer und Gesellschafter Thomas Kuwatsch (46). Im Inneren höre man den Motor arbeiten, und auf holprigen Wegen könne es rumpeln und klappern. „Die Autos fahren einfach nur.“ Wobei das untertrieben ist, denn natürlich müssen auch sie Crashtests bestehen. Das neue Modell 902 ist mit ABS, elektrischen Fensterhebern, Zentralverriegelung oder Rückfahrkamera ausgestattet. Optional gibt es dazu Klimaanlage, Servolenkung, Rammschutz, Nebelscheinwerfer oder Anhängerkupplung.

Blick in die Lagerhalle in Borna, wo es die Produktpalette von Ari Motors zu sehen gibt. © Quelle: Dirk Knofe

Zielgruppe sind in erster Linie Geschäftskunden wie Fleischer, Bäcker, Schornsteinfeger, Pflegedienst, Wäscherei, Schlüsseldienst, Hausmeister, Bewirtschafter von Ferienresorts. Oder Foodtruck-Betreiber. Oder Städte und Gemeinden mit Bau- und Grünflächenabteilung. „Aber wir schicken auch keinen Privatkunden weg“, versichert Thomas Kuwatsch, ehemaliger Angestellter der Leipziger Unister-Gruppe – ebenso wie Mitgründer und Geschäftsführer Daniel Jacob (45) und Vertriebschefin Lydia Grams.

Vorstellung des neuen Elektro-Kleinwagens Ari 902 am Störmthaler See. © Quelle: Dirk Knofe

„Das Thema Elektromobilität interessiert immer mehr Menschen“, sagt Finanz- und Marketingchef Kuwatsch. Die Frage sei mittlerweile nicht mehr, ob Kunden sich für ein E-Fahrzeug interessieren – sondern nur noch, wann. „Das Schöne ist: Wir müssen niemanden überzeugen. Nur beraten, was für ihn das Beste ist. Ob er kauft, least oder finanziert, und welche Förderung möglich ist“, freut sich Vertriebschefin Lydia Grams. Die typischen Autohaus-Verkäufer gibt es bei Ari Motors nicht, Kunden nehmen meist über die Webseite Kontakt auf.

2018 hat die kleine Firma ihre Produktion gestartet, 2019 wurden die ersten Fahrzeuge ausgeliefert. 2022 wurden knapp 300 Fahrzeuge verkauft – an Kundinnen und Kunden in Deutschland, aber auch in Österreich, Frankreich, Portugal, der Schweiz, Tschechien. Aktuell fahren rund 800 „Aris“ in Deutschland herum. Das Uniklinikum Leipzig hat kürzlich bestellt, auch in Halle, Bad Düben, Zeitz oder Lucka sieht man die Wagen. Die meisten sind in Nordrhein-Westfalen, Berlin oder im Raum Stuttgart im Einsatz. Ihre Nutzer machen meist zum ersten Mal Bekanntschaft mit einem E-Fahrzeug. „Und eine Bestellung zieht dann oft Nachfolgebestellungen nach sich“, schmunzelt Thomas Kuwatsch. Nächstes Ziel des Unternehmens mit 27 Mitarbeitern in Deutschland und fünf in Tschechien sind vierstellige Verkaufszahlen.